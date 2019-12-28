Встречайте праздник безопасно
Во время новогодних праздников, помимо обычных правил пожарной безопасности, следует соблюдать ещё несколько простых норм, которые позволят вам получить от выходных дней только положительные эмоции:
- Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками.
- Не обкладывайте подставку ёлки ватой.
- Украшайте ёлку только электрогирляндами промышленного производства.
- Не зажигайте в помещении бенгальские огни, хлопушки и восковые свечи. Помните, открытый огонь всегда опасен!
- Не используйте пиротехнику, если вы не понимаете, как ею пользоваться, а инструкции не прилагается, или она написана на непонятном вам языке.6. Нельзя ремонтировать и вторично использовать несработавшую пиротехнику.7. Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические устройства.
Также запрещено:
— носить пиротехнику в карманах.
— использовать пиротехнику при сильном ветре.
— направлять ракеты и фейерверки на людей.
— бросать петарды под ноги.
— низко нагибаться над зажженными фейерверками.
В случае малейших признаков загорания немедленно сообщите в пожарную службу по телефону — 101 или 112, эвакуируйте людей и приступите к тушению огня подручными средствами. Соблюдая указанные требования, вы гарантируете себе хорошее настроение и веселый праздник.
Пуховичский РОЧС.