Встречайте праздник безопасно

Во время новогодних праздников, помимо обычных правил пожарной безопасности, следует соблюдать ещё несколько простых норм, которые позволят вам получить от выходных дней только положительные эмоции:

Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками. Не обкладывайте подставку ёлки ватой. Украшайте ёлку только электрогирляндами промышленного производства. Не зажигайте в помещении бенгальские огни, хлопушки и восковые свечи. Помните, открытый огонь всегда опасен! Не используйте пиротехнику, если вы не понимаете, как ею пользоваться, а инструкции не прилагается, или она написана на непонятном вам языке.6. Нельзя ремонтировать и вторично использовать несработавшую пиротехнику.7. Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические устройства.

Также запрещено:

— носить пиротехнику в карманах.

— использовать пиротехнику при сильном ветре.

— направлять ракеты и фейерверки на людей.

— бросать петарды под ноги.

— низко нагибаться над зажженными фейерверками.

В случае малейших признаков загорания немедленно сообщите в пожарную службу по телефону — 101 или 112, эвакуируйте людей и приступите к тушению огня подручными средствами. Соблюдая указанные требования, вы гарантируете себе хорошее настроение и веселый праздник.

Пуховичский РОЧС.