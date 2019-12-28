В центре внимания МЧС информирует 

Встречайте праздник безопасно

32 Redactor Комментариев нет

Во время новогодних праздников, помимо обычных правил пожарной безопасности,  следует соблюдать ещё несколько простых норм, которые позволят вам получить от выходных дней только положительные эмоции:

  1. Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками.
  2. Не обкладывайте подставку ёлки ватой.
  3. Украшайте ёлку только электрогирляндами промышленного производства.
  4. Не зажигайте в помещении бенгальские огни, хлопушки и восковые свечи. Помните, открытый огонь всегда опасен!
  5. Не используйте пиротехнику, если вы не понимаете, как ею пользоваться, а инструкции не прилагается, или она написана на непонятном вам языке.6. Нельзя ремонтировать и вторично использовать несработавшую пиротехнику.7. Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические устройства.

Также запрещено:

— носить пиротехнику в карманах.

— использовать пиротехнику при сильном ветре.

— направлять ракеты и фейерверки на людей.

— бросать петарды под ноги.

— низко нагибаться над зажженными фейерверками.

В случае малейших признаков загорания немедленно сообщите в пожарную службу по телефону — 101 или 112, эвакуируйте людей и приступите к тушению огня подручными средствами. Соблюдая указанные требования, вы гарантируете себе хорошее настроение и веселый праздник.

Пуховичский РОЧС.

Вам также может понравиться

МЧС предупреждает: палы травы-это опасно!

Redactor 0

В Пуховичском районе проходит акция “В центре внимания – дети”

Redactor 0

Научить школьников правилам безопасности

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿