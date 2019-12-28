Председатель Минского облисполкома поздравил с праздниками семью Божановых из Марьиной Горки

Почетных гостей накануне Нового года принимала семья Елены и Андрея Божановых. С поздравлениями и подарками в детский дом семейного типа, который был открыт в Марьиной Горке в августе 2019 года, приехал председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин. Александр Генрихович является председателем Совета по развитию предпринимательства при Президенте Республики Беларусь. Вместе с ним приехал его заместитель Павел Топузидис.

Новогодними стихами и поздравлениями их приветствовали дети. В свою очередь, Александр Турчин и Павел Топузидис вручили Божановым подарки, которым едва хватило места под новогодней елкой: телевизор, газонокосилка, развивающие игры, сладости… — все это определенно порадует детей и родителей.

Знакомство продолжилось во время чаепития. Александр Генрихович сказал, что очень любит и ценит новогодние благотворительные традиции. Сам он старается приезжать в такие семьи, потому что именно в них окунаешься в атмосферу любви, нежности, тепла. Именно здесь понимаешь, что значат простые человеческие ценности.

За разговором выяснилось, что семья Божановых приемных деток воспитывает не первый год: до момента открытия дома семейного типа Елена являлась приемным родителем в отделе образования районного исполнительного комитета.

Божановы сегодня воспитывают пятерых родных детей и пятерых приемных. Но, как говорит мама, она не понимает этого деления: все дети для них с мужем одинаково любимы, все окружены одинаковым теплом и заботой. Старшие уже самостоятельные, младшие еще учатся, занимаются спортом, радуют родителей своими успехами.

Александр Генрихович отметил, что помощь таким семьям должна быть постоянной. И потому зашел разговор о том, что в новом году Божановым нужно помочь решить вопрос с транспортом: маленький автомобиль для такой семьи — не подспорье. Идею все восприняли с большой радостью. Что ж, Новый год на то и волшебный праздник, чтобы мечты исполнялись. И какая разница, что подарки принесет не Дед Мороз, а хорошие люди, которые считают своим долгом делать добрые дела и помогать ближним.

Елена ИВАНОВА.