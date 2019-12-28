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Председатель Минского облисполкома поздравил с праздниками семью Божановых из Марьиной Горки

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Почетных  гостей  накануне Нового года принимала  семья  Елены и Андрея Божановых. С поздравлениями и подарками в детский дом семейного типа,  который  был  открыт в Марьиной Горке в августе 2019 года, приехал  председатель  Минского  областного  исполнительного   комитета   Александр Турчин. Александр Генрихович  является председателем Совета по развитию предпринимательства при Президенте Республики Беларусь.  Вместе с ним приехал его заместитель  Павел  Топузидис.

Дети подарили свой подарок Александру Турчину.

Новогодними стихами и поздравлениями их приветствовали  дети. В свою очередь, Александр Турчин и Павел Топузидис вручили Божановым подарки, которым едва хватило места под новогодней елкой: телевизор, газонокосилка,  развивающие игры, сладости… — все это определенно порадует детей и родителей.

Знакомство продолжилось во время чаепития. Александр Генрихович сказал, что очень любит и ценит новогодние благотворительные традиции. Сам он старается приезжать в такие семьи, потому что именно в них  окунаешься в атмосферу  любви, нежности,   тепла.  Именно  здесь  понимаешь, что значат простые человеческие ценности.

За разговором выяснилось, что семья Божановых  приемных   деток воспитывает не первый год: до момента открытия дома семейного типа Елена являлась приемным родителем в отделе образования районного исполнительного комитета.

Божановы сегодня воспитывают пятерых родных детей и  пятерых приемных. Но, как говорит мама, она не понимает этого деления: все дети для них с мужем одинаково любимы, все окружены одинаковым теплом и заботой. Старшие уже самостоятельные, младшие еще учатся, занимаются спортом, радуют родителей своими  успехами.

Александр Генрихович отметил, что помощь таким семьям должна быть постоянной. И потому зашел разговор о том, что в новом году Божановым нужно помочь решить вопрос с транспортом: маленький автомобиль для такой семьи — не подспорье. Идею все восприняли с большой радостью. Что ж, Новый год на то и волшебный праздник, чтобы мечты исполнялись. И какая разница, что подарки принесет не Дед Мороз, а хорошие люди, которые считают своим долгом делать добрые дела и помогать ближним.

Елена  ИВАНОВА.

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