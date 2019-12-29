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Магазин «ТриО» открылся в Руденске
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В Марьиной Горке состоялось шествие Дедов Морозов и Снегурочек
Министр информации Александр Карлюкевич приехал на праздник в «SOS- Детская деревня Марьина Горка»
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Рекламные полосы за 28 декабря
29.12.2019
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Redactor
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В Марьиной Горке состоялось шествие Дедов Морозов и Снегурочек
Магазин «ТриО» открылся в Руденске
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