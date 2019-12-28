В Пуховичском районе водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП

В Пуховичском районе 24 декабря около 20.00 на подъездной автомобильной дороге от трассы М-5 Минск-Гомель к агрогородку Пуховичи в направлении движения агрогородка Блонь, неустановленный водитель управляя автомобилем совершил наезд на 34-летнего пешехода, жителя агрогородка Блонь, который двигался в попутном направлении по проезжей части. В результате наезда мужчина от полученных телесных повреждений погиб на месте ДТП. Виновник с места происшествия скрылся.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГАИ удалось установить марку транспортного средства и водителя, совершившего ДТП. Им оказался неработающий 36-летний местный житель, управлявший автомобилем «Мазда». В настоящий момент данный водитель задержан.

Необходимо отметить, что с начала 2019 года зарегистрировано 11 фактов ДТП с погибшими, где водители скрылись. Все виновники были установлены.

По данным сайта МВД.