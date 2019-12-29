Министр информации Александр Карлюкевич приехал на праздник в «SOS- Детская деревня Марьина Горка»

Канун Нового года и Рождества — удивительное время, когда исполняются самые сокровенные мечты, когда сказка становится явью, и мы независимо от возраста вспоминаем о том, что чудеса все же существуют…

— Под Новый год именно поэтому все взрослые стараются примерить на себя роль Деда Мороза, чтобы порадовать детей,— сказал директор «SOS- Детская деревня Марьина Горка» Дмитрий Колтович, приветствуя на новогоднем представлении ее воспитанников и гостей.— Но в уходящем году все у нас пошло наоборот: нас, взрослых, порадовали наши дети, благодаря которым я сегодня держу в руках прекрасный кубок— приз «За особый вклад в развитие массового футбола в Республике Беларусь», который мне вручили 26 декабря во время подведения официальных итогов футбольного сезона в Республике Беларусь. Основная церемониальная часть вечера стартовала с вручения этой награды. Мы получили ее потому, что на базе Детской деревни ежегодно проводится Благотворительный корпоративный турнир по мини-футболу, собирающий команды сотрудников крупных белорусских компаний с целью поддержки детей-сирот, а также потому, что у нас есть своя футбольная команда, участвующая в любительских турнирах под патронажем АБФФ.



К поздравлениям с вручением такой серьезной награды и, конечно, с Новым годом присоединились гости праздника министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич, генеральный директор телекомпании «Столичное телевидение» Игорь Луцкий, генеральный директор МОО «SOS-Детские деревни» Татьяна Бурова. Все они пожелали ребятам крепкого здоровья, успехов в учебе и веселых каникул, которые всегда начинаются таким замечательным новогодним праздником.

В этом году, к слову, и представление в «SOS- Детская деревня Марьина Горка» прошло совсем не традиционно, а в современных ритмах. Сказочные герои позабыли вдруг про хороводы и конкурсы, но предложили взамен не менее веселые танцы и активные игры.



Однако хоровод все же состоялся (ну как без него под Новый год?). Правда, он также был необычным: детвора веселилась под попурри из новогодних песен в исполнении специальных гостей мероприятия — воспитанников Минского суворовского училища. Поверьте, это было действительно весело!

А вот закончился праздник по-новогоднему традиционно: каждая SOS-семья получила подарки от гостей Детской деревни.

Елена Шантыко.