Магазин «ТриО» открылся в Руденске

Заметное событие в преддверии Нового года произошло в городском поселке Руденск: ТП ООО «Пуховичиторг» открыло магазин «ТриО». Смело можно утверждать, что на сегодняшний день это самый большой торговый объект в городском поселке.

Покупателям здесь предлагают большой ассортимент как продовольственных, так и непродовольственных товаров. Порадует всех хороший выбор рыбы, мясных продуктов, бакалеи, кондитерских изделий, свежая выпечка и многое другое. Работники магазина постараются сделать так, чтобы каждый смог найти здесь любой необходимый товар.

— В новом магазине покупателям предлагают и целый ряд привлекательных акций, — говорит маркетолог Ирина Туник. — Каждый понедельник здесь будет проходить «День пенсионера»: предоставляться 3-процентная скидка при предъявлении пенсионного удостоверения. Каждый вторник — «День клиента»: 5-процентная скидка по дисконтной карте ТП ООО «Пуховичиторг».

К слову, дисконтную карту в подарок получил каждый покупатель, который пришел в магазин в день открытия. В дальнейшем ее можно приобрести на кассах.

Открытие магазина стало памятным событием и для первых покупателей: на каждой кассе им вручили подарочные наборы.

Наталья ВАСИЛЬЕВА.