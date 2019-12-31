Числятся на бумаге…

По результатам контрольно-аналитических мероприятий Комитет государственного контроля Минской области обратил внимание Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома на необходимость принятия мер по выполнению поручения Главы государства от 5 июня 2019 года № 11, предписывающего Совету Министров Республики Беларусь совместно с облисполкомами в 2019 году обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на минимизацию импорта плодов и ягод, увеличение закладки садов и ягодников, а также на повышение эффективности плодоводства.

Как установлено Комитетом госконтроля, отдельные насаждения садов и ягодников фактически только числятся. Так, согласно данным госстатотчетности, по итогам 2018 года из 235 субъектов, располагавших 4,9 тысячи гектаров фруктовых семечковых насаждений в плодоносящем возрасте, не получили урожай 97 субъектов, или 41 процент (площадь насаждений более 1,4 тысячи гектаров), а 95 субъектов, или 40 процентов (2 тысячи гектаров), сработали с урожайностью менее 10 тонн с гектара.

Аналогичные итоги деятельности наблюдались и в 2017 году, в котором из указанных 97 субъектов 91 также не получил урожай данных культур.

Подобная ситуация и по фруктовым косточковым и ягодным насаждениям. В 2018 году из 30 субъектов области, располагавших 0,05 тысячи гектаров фруктовых косточковых насаждений в плодоносящем возрасте, не получили урожай 11 субъектов (из них 9 не получили урожай и в 2017 году), из 99 субъектов, располагавших 0,7 тысячи гектаров ягодных насаждений в плодоносящем возрасте, не получили урожай 18 субъектов (из них 10 не получили урожай и в 2017 году).

Несмотря на изложенное, действенных мер по повышению эффективности плодоводства и выращивания ягод, а также использования указанных земель, в 2019 году также не принято: по данным Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома посажено только 0,04 тысячи гектаров данных насаждений, раскорчевано 0,02 тысячи гектаров, а конкретных данных о запланированных к выполнению мероприятиях фактически не представлено.

Комитет государственного контроля Минской области.