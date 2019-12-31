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Пройдут прием граждан и «прямые телефонные линии»

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3  января   

с 8.00 до 13.00 состоится прием   граждан   в    кабинете    №   117,   а      с 10.00  до 11.00  по телефону  3-50-15  —  «прямая   телефонная линия» с населением заместителя председателя   Пуховичского  райисполкома Анастасии  Георгиевны  КУЗЬМИНОЙ;

 с 8.00 до 13.00   прием   граждан   в    кабинете   №  205,  а  с  10.00  до 11.00  по  телефону  6-04-76 —   «прямая   телефонная   линия»        с населением заместителя  председателя  Пуховичского  райисполкома Натальи  Васильевны  ЛИТВИНЧУК;

с  15.00  до  16.00 выездной  прием   граждан в Правдинском посисполкоме и  по телефону 4-23-28  —  «прямая  телефонная  линия» с  населением заместителя председателя   Пуховичского   райисполкома  Алексея  Ивановича  МАЛАХОВА.

 

3 января  с 11.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» начальника отдела идеологической работы, культуры и по  делам молодежи райисполкома Елены Анатольевны АДАМЕЙКО. Тел.: 6-72-07.

 

4  января  с 8.00 до 13.00    прием  граждан в  кабинете  № 202, а с 10.00 до 11.00  по телефону 6-02-07  —   «прямая телефонная  линия» председателя Пуховичского районного Совета депутатов Александра Васильевича  ПРАНОВИЧА.

 

4  января  с 9.00 до 12.00  «прямую  телефонную  линию» проведет  председатель   Пуховичского   райисполкома    Виктор   Михайлович   КОЛЕДА. Тел.: 6-72-07;

 

пройдут «прямые телефонные линии» председателей  и  управляющих  делами поссельисполкомов  Пуховичского  района.

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