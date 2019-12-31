Пройдут прием граждан и «прямые телефонные линии»

3 января

с 8.00 до 13.00 состоится прием граждан в кабинете № 117, а с 10.00 до 11.00 по телефону 3-50-15 — «прямая телефонная линия» с населением заместителя председателя Пуховичского райисполкома Анастасии Георгиевны КУЗЬМИНОЙ;

с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 205, а с 10.00 до 11.00 по телефону 6-04-76 — «прямая телефонная линия» с населением заместителя председателя Пуховичского райисполкома Натальи Васильевны ЛИТВИНЧУК;

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан в Правдинском посисполкоме и по телефону 4-23-28 — «прямая телефонная линия» с населением заместителя председателя Пуховичского райисполкома Алексея Ивановича МАЛАХОВА.

3 января с 11.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Елены Анатольевны АДАМЕЙКО. Тел.: 6-72-07.

4 января с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202, а с 10.00 до 11.00 по телефону 6-02-07 — «прямая телефонная линия» председателя Пуховичского районного Совета депутатов Александра Васильевича ПРАНОВИЧА.

4 января с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет председатель Пуховичского райисполкома Виктор Михайлович КОЛЕДА. Тел.: 6-72-07;

пройдут «прямые телефонные линии» председателей и управляющих делами поссельисполкомов Пуховичского района.