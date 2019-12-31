Названы имена лучших педагогов Пуховичского района

Накануне Нового года были подведены итоги районного конкурса «Учитель года Минской области—2019-2020».

— Этот профессиональный конкурс позволяет нам открывать новые имена талантливых педагогов, которые становятся примером для других, — отмечает начальник управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполкома Владимир Губаревич. — Каждый из участников конкурса даже независимо от конечных результатов — победитель, ведь они нашли в себе смелость и силы выступить и показать знания, умения и профессионализм.

Лучшие педагоги из учреждений образования Пуховщины в рамках районного тура конкурса проходили тесты, проводили открытые уроки и занятия, видеозапись которых была оценена компетентным жюри. И, конечно, участвовали в творческом самопредставлении, где необходимо было рассказать об опыте работы.

Решением жюри по наибольшей сумме баллов в каждой из номинаций были определены победители. Ими стали: Светлана Царюк, учитель английского языка ГУО «Марьиногорская гимназия»; Светлана Гуцу, учитель белорусского языка и литературы ГУО «Пережирская средняя школа имени А.Е. Гуриновича»; Елена Лаврик, учитель начальных классов ГУО «Марьиногорская гимназия»; Ирина Коробкина, учитель предмета «Искусство» ГУО «Средняя школа №4 города Марьина Горка»; Дмитрий Кривошей, учитель истории ГУО «Средняя школа №2 города Марьина Горка»; Юлия Зубок, воспитатель ГУО «Дошкольный центр развития ребенка города Марьина Горка «Росток».

Анна СКОРАЯ,

заведующая районным учебно-методическим кабинетом управления по образованию, спорту и туризму райисполкома.