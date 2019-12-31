Как и в чем встречать  год Белой  Металлической  Крысы

2020 год — год Белой Крысы — открывает новый двенадцатилетний цикл восточного календаря.

На Востоке Крыса является символом богатства, чистоты, благосостояния и добропорядочности. Поэтому в один голос астрологи прогнозируют нам успех во всех делах и начинаниях.

По китайской мифологии, Крыса является умным, целеустремленным и терпеливым животным. Она знает все свои преимущества и недостатки. Из сложных ситуаций выходит легко.

Тотем 2020 года — белого цвета, поэтому в следующем году будут преобладать светлые мысли и намерения. Год будет позитивным и счастливым.

Белый цвет Крысы — это приятный знак для тех, кто хочет создать прочный брак в 2020 году. Год также удачен для новых начинаний, переездов и смены работы. Все, за что вы возьметесь, — увенчается успехом.

Также, если вы находитесь с кем-то в ссоре, — в новом году есть хорошая возможность, чтобы помириться и укрепить дружеские связи.

В финансовом плане Белая Крыса будет нам помогать: год получится богатым и денежным. Крыса подарит людям возможность построить карьеру, подняться на лучший уровень жизни и достичь большего признания. Главное не лениться!

Цвета 2020 года

В 2020 году главными цветами станут белый и металлический. Это одновременно и чистота, и сила. Для встречи Нового года постарайтесь одеться в цвета знака года: в одежду белого, металлического или серого цвета.

Астрологи, к слову, советуют надевать одежду определенных оттенков в зависимости от того, о чем вы мечтаете в наступающем году. Так, если ждете роста доходов, выбирайте белый наряд. Важнее любовь? — остановитесь на светло-сером платье. Но нужно помнить о предпочтениях животного-символа. Поэтому никаких «хищных» принтов: Крысе это точно не понравится. Что поделать, придется приберечь леопардовое мини до другого раза.

Как встречать год

Белой Металлической Крысы

Согласно восточному календарю, встречать год Крысы лучше всего в кругу семьи. Вас должна окружать домашняя атмосфера.

Хозяйка 2020 года — одна из самых опрятных животных. Поэтому подготовку к новогоднему празднику нужно начинать с генеральной уборки. Выбросьте весь хлам, который вы не использовали в течение всего года. Сделайте порядок в документах. Встречайте 2020 год как с чистого листа.

Каким должен быть

праздничный стол

Новогодний стол сервируйте в белых тонах. Пусть на вашем столе будут белая скатерть, белая посуда, белое вино или игристое шампанское. Для декора можете выбрать металлические подсвечники и такого же цвета свечи.

Новогодний стол 31 декабря 2019 года и 1 января 2020 года должен быть сытным и богатым. Значит, у вас есть прекрасный повод проявить всю свою кулинарную фантазию, поскольку этот грызун — большой чревоугодник, неприхотливый и всеядный. Мясо, рыба, овощи, фрукты, сыры, сладости и выпечка — нет ничего такого, от чего отказалась бы хозяйка наступающего 2020 года. Крыса любит простую еду, поэтому ее порадует обильный стол из разнообразных блюд, но без экзотических излишеств, которые будут неуместными. Этот зверек всеяден, и от хищников его отличает только отсутствие клыков, поэтому на горячее обязательно стоит приготовить мясо. Можно выбрать свинину, говядину, баранину или курицу.

Что касается гарнира, то в качестве этого блюда можно выбирать не только привычный картофель, но и различные крупы (чечевица, гречка, рис).

Для салатов и закусок хорошо использовать сыры и орехи, которые станут залогом благосклонности и покровительства символа года.

Крыса неравнодушна к сладкому. В связи с этим, десерт на новогоднем столе обязателен. Это может быть фруктовое угощенье или домашняя выпечка.

При всей своей всеядности и непереборчивости, Крыса не слишком жалует крепкие алкогольные напитки, поэтому лучше отдать предпочтение шампанскому, вину, ликерам или другим слабоалкогольным напиткам и коктейлям.

Что дарить родным и друзьям?

Главное — помните, что подарки должны быть полезными, нужными и без «двойного дна». Не стесняйтесь и спрашивайте, что нужно человеку. Или сами думайте, что принесло бы ему пользу. А вот подарки «для галочки» совсем не подойдут.

Нежелательно на год Крысы дарить бесполезные или неудобные вещи, а также парфюм, кошельки, зеркала, бытовую технику и кружки.

Разумеется, хорошим подарком будет символ года: красивая фигурка или игрушка в виде крысы или мыши. И пусть она бесполезная, покровитель 2020 года это простит.

И еще: ни в коем случае не ссорьтесь ни с кем во время встречи 2020 года, а также не сплетничайте. Постарайтесь и не думать ни о ком плохо: не будите в Крысе ее дурные черты!