В Пуховичском районе работают елочные базары

Неизменным атрибутом новогоднего праздника является красиво украшенная елка. И многие пуховчане не представляют свой дом без лесной ели.

Традиционно приобрести живые ели можно на елочных базарах.

— Уже реализовано населению полторы тысячи новогодних деревьев, — сообщила инженер по лесозаготовкам и переработке ГЛХУ “Пуховичский лесхоз” Снежана Артюшевская. — В Марьиной Горке работает пять торговых точек, где можно купить живую ель: на улице Андреевская возле крытого рынка, на улице Советская напротив ТД «ТриО», на улице Новая Заря, а также около торгового дома «Западный», напротив городского рынка. Елочные базары работают в городских поселках Свислочь, Правдинский, Руденск и поселке Дружный.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.