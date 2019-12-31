Наша беспечность – чья-то выгода

5 декабря 2019 года суд Пуховичского района постановил обвинительный приговор в отношении жителя Слуцкого района, гражданина Б. 1999 года рождения, ранее судимого, по ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь (кража).

Так, молодой человек, с целью собственной выгоды, в период времени с февраля по март 2019 года на территории Пуховичского, Осиповичского и Узденского районов совершил многочисленные хищения имущества граждан с территории дачных участков.

Свой преступный умысел осужденный направлял на похищение в основном лома металла: металлолом, сечкарни, металлические ограждения, столбы, трубы, предметы быта. Несмотря на это, по ряду эпизодов обвиняемый совершил хищения также и электроинструментов, двигателей от машин.

От действий указанного гражданина пострадало 15 семей, которые имеют дачные участки на территории указанных районов.

Стоит отметить, что кражи совершались из хозяйственных построек дачных домов, запирающихся на навесные замки, либо не запирающиеся вовсе, в некоторых случаях с территорий, которые по своему внешнему виду создают впечатление бесхозяйных.

Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. Санкцией ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Приговор обжалован и опротестован не был, вступил в законную силу.

Прокуратура Пуховичского района напоминает гражданам о том, что в первую очередь именно им самим необходимо принимать исчерпывающие меры в целях сохранности своего имущества. В этих целях необходимо, по возможности, установить на участках и домах камеры наблюдения, оборудовать системой охранной сигнализации, исключить хранение на дачных участках, особенно вне дачного сезона, дорогостоящего электроинструмента и оборудования, строительного материала.

В случае совершения в отношении граждан противоправных действий, в т.ч. хищения имущества, незамедлительно обращаться в милицию.

П.С. Мироненко,

старший помощник прокурора Пуховичского района.