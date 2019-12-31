О проведении расчетов с физическими лицами за принятый крупный рогатый скот и молоко

За январь-ноябрь 2019 года в Пуховичском районе организациями заготовителями была произведена закупка крупного рогатого скота у населения в количестве 22 головы, что составило к январю-ноябрю 2018 года 78,6%. За принятый крупный рогатый скот было выплачено 9,2 тысяч рублей.

За январь-ноябрь текущего года в Пуховичском районе организациями заготовителями было закуплено у населения 157 тонн молока, что составило к предыдущему году 78,6%. За принятое молоко фактически выплачено 75,7 тысяч рублей.

Задолженности по расчетам за крупный рогатый скот и молоко на 1 декабря 2019 года не имелось.

Главное статистическое управление Минской области.