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О проведении расчетов с физическими лицами за принятый крупный рогатый скот и молоко

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За январь-ноябрь 2019 года в Пуховичском районе организациями заготовителями была произведена закупка крупного рогатого скота у населения в количестве 22 головы, что составило к январю-ноябрю 2018 года  78,6%. За принятый крупный рогатый скот было выплачено  9,2 тысяч рублей.

За январь-ноябрь текущего года в Пуховичском районе  организациями заготовителями было закуплено у населения 157 тонн молока, что составило к предыдущему году 78,6%. За принятое молоко фактически выплачено  75,7 тысяч рублей.

Задолженности по расчетам за крупный рогатый скот и молоко на 1 декабря 2019 года не имелось.

Главное статистическое управление Минской области.

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