В нашей стране немало людей, которые в дни новогодних и рождественских праздников стремятся поддержать и порадовать тех, кто испытывает в жизни определенные трудности. В их числе и житель нашего города Михаил Алексейчик, который вместе со своей семьей, друзьями и соседями вот уже на протяжении шести лет собирает наборы конфет, а затем передает их в кафедральный собор Святого благоверного князя Александра Невского. Там из них формируют сладкие подарки, которые в рождественские дни получат воспитанники воскресной школы, инвалиды, жители Пуховичского психоневрологического дома-интерната и многие люди, нуждающиеся в поддержке. В этом году Михаил Васильевич и его соратники уже собрали более 60-ти килограммов конфет. По их мнению, поделиться радостью — это просто и под силу каждому.

Наталья ВАСИЛЬЕВА.