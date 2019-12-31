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Поделиться радостью — это  просто

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В нашей стране немало людей, которые в дни новогодних и рождественских праздников стремятся поддержать и порадовать тех, кто испытывает в жизни определенные трудности. В их числе и житель нашего города Михаил Алексейчик, который вместе со своей семьей, друзьями и соседями вот уже на протяжении шести лет собирает наборы конфет, а затем передает их в кафедральный собор Святого  благоверного  князя   Александра  Невского. Там из них формируют сладкие подарки, которые в рождественские дни получат воспитанники воскресной школы, инвалиды, жители Пуховичского   психоневрологического дома-интерната и многие люди,  нуждающиеся в поддержке. В этом году Михаил Васильевич и его  соратники уже собрали более 60-ти  килограммов   конфет.  По их  мнению, поделиться радостью — это  просто и под силу каждому.

Наталья  ВАСИЛЬЕВА.

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