В Правдинском очень  красиво украсили елку и сквер

В этом году очень красиво украсили к новогодним праздникам сквер в городском поселке Правдинский. В самом центре установили елку, которая получилась необыкновенно нарядной.

— Наша елка, как и в Марьиной Горке, сделана из металлического каркаса и живых веток ели, — рассказывает председатель Правдинского посисполкома Светлана Солдатенко. — Устанавливали ее и украшали работники производственного участка УП “Жилтеплосервис” КХ № 3 под руководством Алексея Петрика. Каркас ели изготовило ООО “ТиАСПЕЦТРЕЙД” (директор — Дмитрий Агейчик).

Кроме елки, очень красиво украшен и сам сквер. От верхушки ели и до фонарей натянуты гирлянды, а также сверкают огнями все 11 столбов, светятся фонари. Рядом переливаются разноцветными лампочками два зонтика.

В этом году в Правдинском поссовете, чтобы еще больше создать атмосферу праздника, закупили дюралайт. Им украсили арки.

Мастер УП “Жилтеплосервис” КХ Наталья Рак вместе со своими работниками специально изготовили своими руками игрушки для этой елки.

— Таким красивым наш сквер еще не был, — говорит Светлана Солдатенко. — Плюс и в том, что все расположено очень компактно. Рядом училище и школа, Дом культуры, остановочный пункт. По периметру сквера расположены скамейки, и многие с удовольствием приходят сюда полюбоваться новогодним убранством. Жителям Правдинского очень нравится проводить здесь время и чувствовать себя как в сказке.

Анастасия ГЛЕБОВА.