Чем пуховчанам запомнился год уходящий

Директор Пуховичской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Елена Черетаева:

— 2019 год — абсолютно уникальный для меня, потому что никогда ранее я не участвовала в качестве судьи по легкой атлетике в таких масштабных международных соревнованиях, как II Европейские игры-2019 и легкоатлетический матч Европа–США. Эти яркие спортивные события для меня стали также бесценным опытом работы.

Татьяна Шклярик, заведующая ГУО «Дошкольный центр развития «Росток»:

— Уходящий год и для меня, и для нашего коллектива стал особенным. Прежде всего, хочется отметить работу нашего воспитателя Ирины Вовченко, воспитанница которой Светлана Николенко стала дипломантом республиканского конкурса научно-практических работ. А недавно сразу три ребенка из группы Ирины Николаевны победили на районном конкурсе и выступят на областном.

А лично для меня год запомнится тем, что Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко вручил мне высокую награду — медаль Франциска Скорины. Она, безусловно, очень значима, потому что за ней стоит многолетний труд нашего творческого коллектива.

Екатерина МИКЛУШ, поселок Дружный:

— Уходящий год кардинально изменил жизнь нашей семьи. Мы с мужем воспитывали прекрасных дочерей: шестилетнюю Милану и восьмилетнюю Ксюшу. А в светлый праздник Пасхи на свет появился наш сын Тимошка. Это самое радостное событие в уходящем году. С рождением сына наша семья обрела статус многодетной, и мы получили квартиру. Девочки теперь учатся в СШ №1 поселка Дружный и радуют нас хорошими оценками. Хочется поблагодарить педагогов Дубровской СШ Марию Аминулину и Наталью Павловскую за знания, которые они вложили в наших детей.

Леонид КРАСНИК, начальник отдела статистики по Пуховичскому району:

— Для меня, как и для всего отдела статистики по Пуховичскому району, этот год был напряженный. В стране прошло важное для ее развития мероприятие — перепись населения. В районе его провели на хорошем уровне. И это искренне радует. Хочу выразить благодарность всем руководителям предприятий, председателям сельисполкомов, пуховчанам, принимавшим непосредственное участие в переписи населения, за ответственное отношение к делу.

Евгений НЕФЕДОВ, руководитель ФК «Голоцк»:

—Год запомнился очередным чемпионатом района по футболу. Пока мы не можем похвастаться хорошим результатом, ведь команда находится в фазе становления. Уверен, основные победы впереди. Но без наград в уходящем году мы не остались. Дважды заняли третьи места в районных турнирах по мини-футболу.

Главным достижением года я считаю повышение интереса к футболу у жителей агрогородка. Для нашей команды это главная цель, и мы к ней постепенно идем. В этом году провели благотворительную акцию совместно с Голоцким УПК ДС-СШ и районной организацией «Красный Крест», во время которой собрали вещи для малоимущих семей и детей-сирот. Хочется еще раз поблагодарить всех спонсоров и участников акции. Особые слова благодарности — директору ОАО «Голоцк» Дмитрию Ленковцу, который помог приобрести нам игровую форму и организовывал транспорт.

Спасибо всей команде за сезон и самоотдачу. Любите футбол и приходите на матчи чемпионата района.