Культура 

Областной этап конкурса «ТехноЕлка» прошел в Марьиной Горке

33 Redactor Комментариев нет

Напоминанием о том, что новогодние праздники совсем близко, стал областной этап республиканского конкурса «ТехноЕлка», который проходил в районном центре творчества детей и молодежи «Світанак». Участие в  нем принимали  учреждения дополнительного образования детей и молодежи, общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования столичной области.

Фойе и актовый  зал  центра стали одной большой выставочной площадкой. Здесь можно было увидеть новогодние елки, сделанные из ключей, столовых приборов, газет, дерева и соломки, составленные из мышиных домиков и велосипедных колес   —  одним словом, самые неожиданные варианты главного  атрибута Нового года.  Участники выставки также  представили свои варианты елочных украшений и новогодних композиций. Была и отдельная номинация «Символ 2020 года», для которой  изготовили мышат из всевозможных материалов.

Выставка удивляла неожиданными решениями  в создании новогодних украшений и сувениров.  Лучшие работы жюри отобрало для участия в республиканском этапе конкурса.

Наталья  БАБУК.

Вам также может понравиться

Венская опера будет осуществлять онлайн-трансляции спектаклей с русскими субтитрами

Redactor 0

Хореографический коллектив «Импульс» стал многочисленным призёром трёх конкурсов

Redactor 0

Мастацкая галерэя раённага краязнаўчага музея запрашае на выставу

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿