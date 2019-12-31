Областной этап конкурса «ТехноЕлка» прошел в Марьиной Горке

Напоминанием о том, что новогодние праздники совсем близко, стал областной этап республиканского конкурса «ТехноЕлка», который проходил в районном центре творчества детей и молодежи «Світанак». Участие в нем принимали учреждения дополнительного образования детей и молодежи, общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования столичной области.

Фойе и актовый зал центра стали одной большой выставочной площадкой. Здесь можно было увидеть новогодние елки, сделанные из ключей, столовых приборов, газет, дерева и соломки, составленные из мышиных домиков и велосипедных колес — одним словом, самые неожиданные варианты главного атрибута Нового года. Участники выставки также представили свои варианты елочных украшений и новогодних композиций. Была и отдельная номинация «Символ 2020 года», для которой изготовили мышат из всевозможных материалов.

Выставка удивляла неожиданными решениями в создании новогодних украшений и сувениров. Лучшие работы жюри отобрало для участия в республиканском этапе конкурса.

Наталья БАБУК.