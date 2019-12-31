Уважаемые жители Минщины!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!

В канун этого яркого торжества мы по доброй традиции провожаем год уходящий, который каждому из нас принес что-то хорошее.

Богатым на события он выдался и для нашего родного края. Минская область продолжала уверенно идти вперед. Открывались новые производства, внедрялись современные технологии, возводились жилые массивы, школы, дома культуры, медицинские учреждения, объекты спорта и туризма.

Область увеличила экспортный потенциал, расширив географию поставок своей продукции.

Восхищали талантом наши артисты, художники, мастера ремесел и народных промыслов.

Громко заявили о себе школьники Минщины, став призерами и победителями республиканских и международных олимпиад, мировых первенств по техническим видам спорта.

Высоко подняли флаг страны атлеты Минской области, которые завоевали десятки наград разного достоинства на самых престижных турнирах мира и Европы. В том числе внесли большой вклад в общую медальную копилку Беларуси на Вторых Европейских играх, проходивших этим летом в Минске.

Хочу высказать слова глубокой признательности работникам промышленности и сельского хозяйства, учителям и врачам, деятелям науки и культуры, строителям и предпринимателям, сотрудникам социальных служб, правоохранительных органов, людям всех профессий, благодаря которым Минская область занимает лидирующие позиции во многих ключевых сферах деятельности.

Друзья! В наступающем году нас ждет немало трудных, но интересных дел. Чтобы решить масштабные задачи, которые мы перед собой ставим, необходимо сохранять единство, быть нацеленными на результат и верить в свои силы. Пусть нам сопутствует удача.

Хочу пожелать, чтобы в Новом году в ваших домах было как можно больше веселья и радости. Чтобы ваша жизнь была наполнена приятными сюрпризами, незабываемыми встречами, любовью и взаимопониманием.

Мира и счастья вам, дорогие земляки! С Новым годом!

Александр ТУРЧИН,

председатель Минского областного исполнительного комитета.

Уважаемые пуховчане!

2019-й год заканчивает свое шествие по планете. В истории нашего региона он оставит заметный след. Этот год был богат на хорошие перемены, яркие события, интересные встречи. Каждый из вас внес свой посильный вклад в развитие нашего района. Провожая уходящий год, благодарим всех за трудолюбие и оптимизм, за все, что мы сумели сделать вместе.

Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом. Каким будет год 2020-й, также зависит от нашей целеустремленности, активности, желания учиться новому, эффективно работать и делать жизнь в районе еще лучше.

Дорогие жители и гости Пуховщины! Желаем процветания каждой семье, мира и благополучия, успехов во всех делах и начинаниях. Пусть наступающий год будет годом созидательной и плодотворной работы, временем новых достижений. Пусть рядом будут только надежные партнеры, коллеги, близкие и друзья, а в ваших домах всегда царят уют, душевный покой, и праздничное настроение не покидает вас на протяжении всего года.

Пуховичский районный исполнительный комитет.

Пуховичский районный Совет депутатов.

Уважаемые жители Минщины! От имени депутатов Минского областного Совета и от себя лично сердечно поздравляю вас с Новым годом!

Народные избранники Минщины постоянно находятся в гуще событий, стремятся своими решениями улучшать условия для поступательного развития области, повышения нашего общего благосостояния.

Много внимания мы уделяем наведению порядка на земле, рациональному использованию государственной собственности. Всегда откликаемся на чаяния людей, оказываем им юридическую и консультационную помощь, принимаем непосредственное участие в разрешении их насущных проблем.

Не был исключением и уходящий год. Благодаря совместной работе представителей всех ветвей власти Центральный регион показал достойные результаты во многих ключевых сферах деятельности.

Это наша общая заслуга, дорогие земляки. Весомые достижения стали возможны благодаря вашему плодотворному труду и любви к родному краю.

Хочется, чтобы в наступающем году мы были так же едины и нацелены на успех. Тогда он обязательно придет.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и достатка в ваших семьях, радости и счастья!

С Новым годом!

Наталья Якубицкая,

председатель Минского областного Совета депутатов.

Дорогие земляки! Примите самые теплые, самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!

Это волшебное время, которое мы сейчас с вами переживаем, —не просто смена дат в календаре. Это время, когда мы подводим итоги, осмысливаем пережитое и строим планы на будущее.

Уходящий год был наполнен разными событиями, напряженной работой. Пуховчане достигли неплохих результатов в производстве, сельском хозяйстве, многое было сделано в социальной сфере. Красивее и уютнее стали наши населенные пункты. Год подарил нам много радости, улыбок, приятных встреч. Но мы встречались и с трудностями, которые, благодаря трудолюбию, сплоченности и желанию достичь новых высот, успешно преодолевали.

В преддверии Нового года мы все мечтаем о простых и вечных вещах: чтобы были здоровы и счастливы дорогие нам люди, чтобы в доме был достаток, чтобы дети радовали нас успехами. Пусть новый 2020-й год оправдает все наши надежды. Пусть подарит нам новые идеи и предоставит новые шансы, которые с вашей поддержкой мы сможем реализовать и воплотить в жизнь.

С наступающим Новым годом и Рождеством вас, пуховчане!

Алексей Гвилава,

Александр Конченко,

Юрий Лагунчик,

депутаты Минского областного Совета депутатов.