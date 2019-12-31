Главное 

Руденскую вспомогательную школу-интернат посетил управляющий делами Президента Республики Беларусь Виктор Шейман

58 Redactor Комментариев нет

Театрализованное представление, хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой и, конечно, подарки — в канун Нового года поистине праздничная атмосфера царила в Руденской вспомогательной школе-интернате. В рамках республиканской акции «Наши дети» учреждение образования посетил управляющий делами Президента Республики Беларусь Виктор Шейман.

Приезжать в Руденскую школу перед Новым годом для Виктора Владимировича стало доброй традицией. Четыре года назад ведомство, которое он возглавляет, взяло шефство над школой.
— За эти годы созданы уютные учебные классы, помещения для отдыха, отремонтирован бассейн. В этом году создано свое подсобное хозяйство. Ребята съездили в Беловежскую пущу, Нарочанский и Березинский заповедники.  Школьники побывали за границей — погрелись на солнце и увидели море. В настоящее время 29 детей находятся на отдыхе в Италии, — рассказал Виктор Шейман.

Сегодня в школе живут 128 воспитанников с особенностями психофизического развития, среди них 16 дошколят. Минувший год для ребят был успешным. Они достигли высоких результатов в учебе, привезли награды со специализированных олимпиад.

Виктор Владимирович поздравил ребят с праздниками и пожелал, чтобы новый год был еще лучше предыдущего. Все воспитанники получили подарки — теплые куртки и конфеты.
В этот предновогодний день гостями учреждения также были директор Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Валерий Скакун, председатель Пуховичского райисполкома Виктор Коледа, его заместитель Наталья Чернышева.


Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ.

Вам также может понравиться

В Свислочской СШ прошла интересная акция по безопасности

Redactor 0

Семинар для студентов организовали в Руденском Доме культуры

Redactor 0

В войсковой части 89417 прошла военно-патриотическая акция

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿