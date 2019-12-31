Руденскую вспомогательную школу-интернат посетил управляющий делами Президента Республики Беларусь Виктор Шейман

Театрализованное представление, хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой и, конечно, подарки — в канун Нового года поистине праздничная атмосфера царила в Руденской вспомогательной школе-интернате. В рамках республиканской акции «Наши дети» учреждение образования посетил управляющий делами Президента Республики Беларусь Виктор Шейман.

Приезжать в Руденскую школу перед Новым годом для Виктора Владимировича стало доброй традицией. Четыре года назад ведомство, которое он возглавляет, взяло шефство над школой.

— За эти годы созданы уютные учебные классы, помещения для отдыха, отремонтирован бассейн. В этом году создано свое подсобное хозяйство. Ребята съездили в Беловежскую пущу, Нарочанский и Березинский заповедники. Школьники побывали за границей — погрелись на солнце и увидели море. В настоящее время 29 детей находятся на отдыхе в Италии, — рассказал Виктор Шейман.

Сегодня в школе живут 128 воспитанников с особенностями психофизического развития, среди них 16 дошколят. Минувший год для ребят был успешным. Они достигли высоких результатов в учебе, привезли награды со специализированных олимпиад.

Виктор Владимирович поздравил ребят с праздниками и пожелал, чтобы новый год был еще лучше предыдущего. Все воспитанники получили подарки — теплые куртки и конфеты.

В этот предновогодний день гостями учреждения также были директор Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Валерий Скакун, председатель Пуховичского райисполкома Виктор Коледа, его заместитель Наталья Чернышева.



Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ.