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Спасатели Минской области и Пуховичского РОЧС подарили незабываемый праздник ребятам из «SOS-Детская деревня Марьина Горка»

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Новый год – это время волшебства, доброй сказки и ожидания чуда. Один из самых любимых всеми, долгожданных, радостных и душевных праздников.

Этот праздник вызывает трепет в сердцах детей и теплые детские воспоминания у взрослых. Порой кажется, что вера детей в чудеса обусловлена тем, что дети и есть чудо.

Спасатели Минской области и Пуховичского РОЧС решили не ждать, а делать чудеса, приближая праздник, поздравив с наступающим Новым годом детишек из SOS- детской деревни города Марьина горка. Красавица Снегурочка провела с детишками тематические конкурсы, викторины.

Самым ярким событием вечера для детишек стала новогодняя светящаяся машина, на которой приехал  Дед Мороз и его помощники.

В завершение мероприятия все получили памятные подарки от Министерства по чрезвычайным ситуациям.

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В канун Нового года   Дед Мороз и Снегурочка поздравили семьи работников Пуховичского РОЧС. Дети их родители с радостью и улыбками встречали гостей. Сказочные персонажи  поиграли с малышами,а они в свою очередь  подарили Деду Морозу и его внучке свое настроение и  улыбки.

Пуховичский РОЧС. 

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