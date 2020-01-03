Спасатели Минской области и Пуховичского РОЧС подарили незабываемый праздник ребятам из «SOS-Детская деревня Марьина Горка»

Новый год – это время волшебства, доброй сказки и ожидания чуда. Один из самых любимых всеми, долгожданных, радостных и душевных праздников.

Этот праздник вызывает трепет в сердцах детей и теплые детские воспоминания у взрослых. Порой кажется, что вера детей в чудеса обусловлена тем, что дети и есть чудо.

Спасатели Минской области и Пуховичского РОЧС решили не ждать, а делать чудеса, приближая праздник, поздравив с наступающим Новым годом детишек из SOS- детской деревни города Марьина горка. Красавица Снегурочка провела с детишками тематические конкурсы, викторины.

Самым ярким событием вечера для детишек стала новогодняя светящаяся машина, на которой приехал Дед Мороз и его помощники.

В завершение мероприятия все получили памятные подарки от Министерства по чрезвычайным ситуациям.

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В канун Нового года Дед Мороз и Снегурочка поздравили семьи работников Пуховичского РОЧС. Дети их родители с радостью и улыбками встречали гостей. Сказочные персонажи поиграли с малышами,а они в свою очередь подарили Деду Морозу и его внучке свое настроение и улыбки.

Пуховичский РОЧС.