Пуховчанин стал стипендиатом Президентского спортивного клуба на 2020 год 



Серьезно заниматься спортом Максим Ступакевич, учащийся республиканской спортивной школы олимпийского резерва, начал в 4-м классе.

— К нам в школу пришел тренер Николай Михайлович Чепелов и рассказал мальчишкам о греко-римской борьбе, — говорит Максим.— Мне стало интересно. И я записался. Вряд ли тогда мог думать, что спорт станет не только увлечением, но и смыслом жизни. Сейчас я учусь в 10 классе, поэтому вскоре придется выбирать профессию. Знаю, что она точно будет связана со спортом.

Николай Чепелов, тренер по греко-римской борьбе Пуховичской СДЮШОР и первый тренер Максима, вспоминая его первые шаги, говорит, что сразу разглядел талант в этом мальчике, который свои первые победы завоевал уже в первых поединках. Талант, умноженный на желание побеждать и упорный труд, дал со временем хорошие результаты. Спортсмена заметили и пригласили в столицу заниматься на более высоком уровне.

Нынешний год для Максима стал самым успешным в его карьере. Значимым событием спортсмен считает участие в XV летнем Европейском юноше-ском олимпийском фестивале. В борьбе за бронзовые награды Максим Ступакевич в весовой категории до 48 килограммов по дополнительным показателям оказался сильнее турка Эмина Сакира и стал бронзовым призером престижного спортивного форума.

Пуховчанин, впрочем, признался, что амбиции у него были даже более серьезные. Но если и не удалось в этот раз стать обладателем серебра или золота, в копилке наград вместе с бронзой остался полученный соревновательный опыт.

По итогам года результаты выступлений юного спортсмена на соревнованиях разного уровня не остались незамеченными. 5 декабря на заседании центрального совета республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб» были утверждены 264 стипендиата Президентского спортивного клуба на 2020 год. И среди них — Максим Ступакевич.

Впереди у нашего земляка, который накануне Нового года был на очередных спортивных сборах, новые серьезные старты. И мы искренне хотим, чтобы желаемые награды Максим смог завоевать.

Елена ШАНТЫКО.