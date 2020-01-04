Общество 

«Белпочта» вводит комиссию за некоторые платежи через ЕРИП в кассах

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РУП «Белпочта» вводит дополнительную плату за некоторые платежи через ЕРИП при их оплате в кассах почтовых отделений, сообщает БЕЛТА.

«С 1 января 2020 года при приеме ограниченного списка платежей через операционные окна объектов почтовой связи посредством ЕРИП в пользу производителей услуг взимается дополнительная плата в размере Br0,6 за каждый платеж», — говорится в сообщении «Белпочты».

Дополнительная плата не взимается при платежах: участниками Великой Отечественной войны (при предоставлении подтверждающего документа); в бюджет; на благотворительные счета; в пользу производителей услуг за основные и дополнительные ЖКУ; в пользу «Белтелекома» за услуги «телефон» и ТСИС; в пользу «Белпочты».

Вместе с тем при оплате услуг на платежно-справочных терминалах (банковскими платежными картами и наличными деньгами) дополнительная плата не берется.
Источник: БЕЛТА

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