Коротко о разном 

Профсоюзы присоединились к благотворительной акции «Помощь инвалидам»

110 Redactor Комментариев нет

Многие отмечают новогодние праздники в кругу своей семьи. А думали ли вы о том, что немало и тех, кто по разным причинам не имеет возможности встретить Новый год с близкими людьми?

В преддверии  праздников в рамках благотворительной акции  “Помощь инвалидам” председатель районной организации профсоюза работников АПК Анастасия Ореховская посетила с подарками  пациентов,  которые находятся в Шацкой участковой больнице и Зазерской больнице сестринского ухода.

На социальных койках в Шацкой участковой больнице сейчас находится 12 человек. Все они — одинокие.   Им уже нужен постоянный уход и помощь. Пациенты с радостью встречали в палатах Деда Мороза и Снегурочку и были благодарны за  сладкие подарки под Новый год.

На днях Зазерской больнице сестринского ухода исполнилось 15 лет. И все эти годы  места, на которых находятся одинокие люди преклонного возраста, заполнены.

— Свободных коек у  нас практически не бывает, — отмечает заведующая  Анна Сурвило.

Сейчас под постоянным присмотром  здесь находятся 25 человек.  Всем им Анастасия Валерьевна вручила сладкие подарки, пожелала  здоровья и хорошего настроения в новом году.

Анастасия  ПЛЕТНЕВА. 

Вам также может понравиться

Размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет определяется с 1 января исходя из занятости родителя

Redactor 0

К концу недели в Беларусь придет оттепель

Redactor 0

Ідзе падпіска на раённую газету «Пухавіцкія навіны» на 2-е паўгоддзе

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿