Профсоюзы присоединились к благотворительной акции «Помощь инвалидам»

Многие отмечают новогодние праздники в кругу своей семьи. А думали ли вы о том, что немало и тех, кто по разным причинам не имеет возможности встретить Новый год с близкими людьми?

В преддверии праздников в рамках благотворительной акции “Помощь инвалидам” председатель районной организации профсоюза работников АПК Анастасия Ореховская посетила с подарками пациентов, которые находятся в Шацкой участковой больнице и Зазерской больнице сестринского ухода.

На социальных койках в Шацкой участковой больнице сейчас находится 12 человек. Все они — одинокие. Им уже нужен постоянный уход и помощь. Пациенты с радостью встречали в палатах Деда Мороза и Снегурочку и были благодарны за сладкие подарки под Новый год.

На днях Зазерской больнице сестринского ухода исполнилось 15 лет. И все эти годы места, на которых находятся одинокие люди преклонного возраста, заполнены.

— Свободных коек у нас практически не бывает, — отмечает заведующая Анна Сурвило.

Сейчас под постоянным присмотром здесь находятся 25 человек. Всем им Анастасия Валерьевна вручила сладкие подарки, пожелала здоровья и хорошего настроения в новом году.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.