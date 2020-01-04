Знакомьтесь с новыми участниками конкурса «Безопасное селфи»

Алина Рысевец и Анастасия Мазаник, воспитанницы государственного учреждения образования «Пуховичский районный социально — педагогический центр»:

«Мои друзья в безопасности, потому что мы заботимся друг о друге, предпочитаем безопасные игры и развлечения, выполняем правила безопасного поведения и знаем, что в случае трудной жизненной ситуации можем попросить о помощи и получить ее».

Екатерина Корень, г. Марьина Горка:

«Я в безопасности, потому что мои родители научили меня, как нужно вести себя в чрезвычайных ситуациях».

Виктория Жавнерчик, г. Марьина Горка:

«Мои дети в безопасности, потому что МЧС на связи».

Ангелина Боешко:

«Я в безопасности ,потому что МЧС всегда рядом и никогда не подведет!

Мои родители в безопасности,потому что знают о ней все и учат нас, что можно делать и чего нельзя!

Мои друзья в безопасности, потому что мы знаем все правила безопасности и заботимся друг о друге!»

Анна Шмерко, г. Марьина Горка:

«Мы в безопасности потому,что МЧС всегда рядом!»

Учащиеся ГУО «Бор — Слободской УПК ДС-БШ» и педагог Татьяна Валерьевна Гулякевич:

«Мои друзья в безопасности, потому что они знают и соблюдают правила безопасного поведения на улице, в доме, в общественных местах, ну и конечно же в экстремальных ситуациях!».