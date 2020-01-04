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Рекламные полосы за 4 января 2020 года
04.01.2020
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Redactor
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Подведены итоги конкурса на лучшее оформление города и населенных пунктов района
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