Подведены итоги конкурса на лучшее оформление города и населенных пунктов района

С каждым годом новогоднее убранство нашего города становится все современнее и интереснее. Огоньками украшают окна квартир жители, которые не забывают и о подъездах (кое-где вы увидите и елочки, и гирлянды, и другие новогодние инсталляции). Не остаются в стороне предприятия и организации города, торговые объекты, школы и детские сады. Все стараются создать ту неповторимую атмосферу торжества, которая и называется праздником.

По результатам подведения итогов конкурса эстетического оформления города и населенных пунктов района в номинации «Праздничное оформление городской среды на территории города Марьина Горка» первое место присуждено УП «Жилтеплосервис» КХ, второе — ОАО «Пуховичский ОЭЗ», третье место — ОАО «Пуховичинефтепродукт».

Во второй номинации «Праздничное оформление объектов, расположенных на территории Пуховичского района» лучшим в этот раз признали Правдинский поссельисполком. Второе место за оформление присуждено ЗАО «Август-Бел», третье — ОАО «Завод горного воска».

В третьей номинации «За активное участие и творческий подход» награждены ГУО «Руденская вспомогательная школа-интернат», Шацкий дом культуры и индивидуальный предприниматель Алексей Шаловило.

Награды победителям вручил председатель районного исполнительного комитета Виктор Коледа.

Елена ИВАНОВА.