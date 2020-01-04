В Марьиной Горке проходит I Международный конкурс искусств “Скарбонка талентаў”
Впервые в Пуховичском районе под патронатом отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пуховичского районного исполнительного комитета на базе государственного учреждения образования «Марьиногорская детская школа искусств» проводится I Международный конкурс искусств “Скарбонка талентаў”. Организаторы конкурса ООО “Artivities” г. Москва. Соучредитель конкурса ГУО «Гимназия-колледж искусств имени И.О. Ахремчика».
Конкурс проводится 4-5 января. Первыми на сцену вышли юные таланты в номинации «инструментальное исполнительство».
Главная цель конкурса — укрепление международных связей и сотрудничества через творчество.
Конкурс многожанровый и представлен в номинациях:
— вокал;
— хореография;
— инструментальное исполнительство;
— театральное искусство;
— музыкальная теория;
— изобразительное искусство.