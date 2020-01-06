«Чужих людей не бывает». Профессиональный праздник отмечают социальные работники

Чужих людей не бывает. Это утверждение кажется абсолютно бесспорным для тех, кто выбирает профессию социального работника

— Социальным работником может быть только тот человек, чье сердце не знает равнодушия, кто готов жить в постоянной заботе о ближнем, — говорит Елена Разина, заведующая отделением социальной помощи на дому территориального центра социального обслуживания населения.— Каждый день доказывает нам, что это одна из самых востребованных и гуманных профессий. Благодаря социальным работникам одинокие и маломобильные люди не остаются один на один со своими проблемами. Что же может быть гуманнее?..

…О высоких материях социальный работник Светлана Курбан, наверное, не думает. Она просто уже 16 лет практически каждый день идет к своим подопечным (на обслуживании соцработника 9 человек) и помогает им так, как помогал бы член семьи, близкий и родной человек, если он мог быть рядом. Убрать в квартире, сходить в магазин, в аптеку, измерить давление, помочь посетить доктора… — и еще много разных проблем, которые, когда ты здоров и молод, не доставляют трудностей. Но для кого-то это может быть неразрешимой задачей. Поэтому сложно представить, каким было бы общество, не будь в нем института социальной службы.

— Светлана Миновна — одна из самых опытных соцработников центра. Она коммуникабельная, доброжелательная и очень ответственная, — рассказывает Елена Борисовна. — Светлана из тех работников, которые понимают, что границы рабочего времени для них очень условны, поэтому всегда готовы уделить своим подопечным столько внимания, сколько необходимо. Люди это очень ценят.

Любой социальный работник знает, что одиноким людям, конечно, важно, чтобы им помогали решать бытовые проблемы. Но не менее важно и простое человеческое общение. Чтобы его было больше, Светлана Курбан вместе с коллегами по праздничным дням организует для обслуживаемых встречи за чашкой чая и другие совместные мероприятия.

Работа для Светланы Миновны давно стала частью ее жизни. И есть ли грань, что их разделяет,— непонятно. Поэтому не удивительно, что даже муж стал одним из ее главных помощников (без мужского плеча порой трудно обойтись, согласитесь).

Светлана Курбан за многолетний добросовестный труд не однажды поощрялась руководством территориального центра, была награждена Почетной грамотой Миноблисполкома. Все эти награды, безусловно, очень значимы и важны, но еще ценнее для каждого соцработника короткое и емкое слово «спасибо», сказанное человеком, которому помог…

Елена ИВАНОВА.