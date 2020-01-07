С Рождеством Христовым!

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас со светлым Рождеством Христовым.

Величие праздника согревает наши сердца особой духовной радостью, помогает найти свою дорогу к храму, указывает на христианские заповеди как нравственный ориентир для общества.

Традиции Православия объединяют людей, способствуют тому, чтобы страны и народы жили в мире и согласии.

Это необычное время напоминает каждому про истинную ценность семьи, уважение к старшим, милосердие и сострадание. Миллионы христиан в эти торжественные дни совершают добрые дела, не оставляют без заботы и внимания нуждающихся.

Дорогие друзья, от всей души желаю крепкого здоровья, оптимизма, благополучия. Пусть чудо Рождества поддерживает вас на протяжении года, наполняет дома верой, надеждой и любовью.

Александр Лукашенко,

Президент Республики Беларусь.

Уважаемые жители района!

Примите сердечные поздравления с наступающим праздником Рождества Христова.

Рождество — время дружеского общения, незабываемого ощущения тепла, домашнего уюта и взаимопонимания. Этот день наполняет наши сердца особым чувством, заставляет нас задуматься о смысле нашей жизни, о наших поступках. Поэтому многие из нас в эти радостные предпраздничные дни стараются быть милосерднее, добрее, внимательнее не только к своим родным и близким, но и к совсем незнакомым людям.

Так пусть же свет Рождественской звезды всегда озаряет вам путь, пусть вместе с этим радостным праздником в ваши дома придет благополучие и счастье. Мира и добра вам, успехов во всех делах.

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.

Уважаемые пуховчане!

Позвольте мне поблагодарить вас за ту поддержку и доверие, которые вы оказали мне в прошедшем году.

От всей души поздравляю вас с наступившим Новым годом и наступающим Рождеством! Искренне желаю процветания и финансового благополучия, оптимизма и неиссякаемой энергии.

Хочу вас заверить, что в новом году я буду прикладывать максимум усилий, чтобы воплощать в жизнь свою предвыборную программу и соблюдать свой основной жизненный принцип: “Сохрани, не навреди и приумножь!”. Призываю вас также не ждать чудес и подарков, а творить чудеса и создавать подарки себе, своим близким, своей стране. Пусть к вашим желаниям прибавятся ваши усилия, и тогда обязательно будет результат! И пусть 2020 год для всех будет плодотворным и успешным!

Олег БЕЛОКОНЕВ,

депутат Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь.

Дорогие братья и сестры! Ныне мы торжественно и радостно празднуем Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Всех вас я с любовью поздравляю с этим великим праздником.

Мы вступили в год юбилея — 2020-летия со времени пришествия в мир Господа нашего Иисуса Христа. Это величайшее событие в истории человечества почти не было замечено большинством его современников, ибо Христос явился не в сиянии Божественной славы, но в облике обыкновенного человека. Тем не менее, Рождество Спасителя коренным образом изменило мир. Лучшие представления о милосердии, справедливости, о неотъемлемо присущем человеку праве на жизнь, свободу, достоинство — все это своим основанием имеет осознание того факта, что каждый человек есть образ и подобие Божие. И этот образ был зримо явлен людям в воплощении Господа Иисуса Христа. Почему и начавшаяся два тысячелетия назад эра бытия человечества носит название христианской эры. А наше летоисчисление ведется от этого события. Праздник Рождества Христова ныне молитвенно отмечает вся Православная Церковь. Эта радость праздника усиливается тем, что мы воочию видим проявление милости Божией.

Возблагодарим Господа за все Его щедроты, ниспосланные нам в году минувшем. Смиренно припадаем к Нему с глубокой, сердечной молитвой, чтобы наступающий год стал временем благословенным, благоприятным для каждого из нас, чтобы мы с вами жили в мире, благоденствии, пребывая «во всяком благочестии и чистоте», а это значит — со Христом и во Христе.

От всей души поздравляю вас с мироспасительным праздником Рождества Христова. Благословение Господне да будет со всеми вами!

Протоиерей Александр Целков,

благочинный церквей 1-го Пуховичского округа.