Нотариус разъясняет: наследование по праву представления

В Республике Беларусь наследование может осуществляться по закону и по завещанию. Наследованию по завещанию законодатель отдает приоритет перед наследованием по закону.

Если гражданин составил завещание, в котором определил круг своих наследников, доли каждого из них в наследстве и состав имущества, причитающегося каждому из них, то наследование происходит, прежде всего, в соответствии с волей завещателя и вмешаться в установленный завещателем порядок может лишь строго ограниченный круг лиц — наследники, претендующие на обязательную долю. Согласно статье 1064 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее ГК) к таким лицам относятся: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родители. Если же завещания нет или условия его таковы, что не отменяют частичного или полного призвания к наследованию наследников по закону, то к наследованию призываются наследники по закону в порядке очередности строго установленной законом (статья 1056 ГК).

Очередность эта установлена статьями 1057 — 1061 ГК, которыми предусмотрено наличие в гражданском праве наследников первой, второй, третьей и четвертой очереди, а также наличие наследников так называемых последующих очередей. Очередность наследования определяется близостью родства с наследодателем: к первой очереди, наиболее близкой, относятся ближайшие родственники — дети и родители, а также супруг или супруга наследодателя, которые уравнены законодателем в наследственных правах с ближайшими родственниками по крови; к наследникам второй очереди относятся братья и сестры наследодателя, как полнородные, так и неполнородные, к наследникам третьей очереди относятся дед и бабка умершего, к наследникам четвертой очереди относятся полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тёти наследодателя).

Важно!

Наследники каждой последующей очереди наследуют при отсутствии наследников предшествующих очередей.

Однако существуют предусмотренные законодательством случаи, когда в качестве наследников одной и той же очереди к наследованию призываются лица, одни из которых имеют более близкую степень родства с наследодателем, чем другие.

Например: Наследниками по закону являются дети наследодателя — два сына и дочь. Все они являются наследниками по закону первой очереди. Завещание не составлялось. Дочь наследодателя умерла до открытия наследства, но у нее осталось двое своих детей. После открытия наследства к наследованию призываются два сына наследодателя в качестве прямых наследников по закону первой очереди и двое внуков (дети умершей дочери наследодателя) в качестве наследников по праву представления первой очереди. Всего призывается четыре наследника. Доля каждого из детей наследодателя, в том числе умершей дочери, составляет 1/3 наследства. Следовательно сыновья получат по 1/3 доле каждый. А оставшаяся 1/3 наследства будет разделена между двумя детьми умершей дочери наследодателя, т.е., каждый из них получит по 1/6.

Общая суть правил о наследовании по праву представления такова: в случаях, когда наследник, который был бы призван к наследованию, умер до открытия наследства (то есть до смерти наследодателя) или одновременно с наследодателем, причитавшаяся бы ему по закону, будь он жив, доля в наследстве переходит к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну (пункт 1 статьи 1062 ГК).

Круг лиц, имеющих право наследовать по праву представления, законом установлен строго. Так, по праву представления, в соответствии с пунктом 2 статьи 1057 ГК в качестве наследников первой очереди к наследованию могут быть призваны внуки наследодателя (и их прямые потомки); в соответствии с пунктом 2 статьи 1058 ГК в качестве наследников второй очереди могут быть призваны дети братьев и сестер наследодателя – его племянники и племянницы; в соответствии с пунктом 2 статьи 1060 ГК в качестве наследников по закону четвертой очереди к наследованию могут быть призваны двоюродные братья и сестры наследодателя.

Следует обратить внимание на еще один немаловажный вопрос, связанный с размером долей в наследстве, причитающихся наследникам по праву представления. В соответствии с пунктом 1 статьи 1062 ГК к наследникам по праву представления переходит лишь та доля в наследстве, которая причиталась бы их умершему родителю. Следовательно, независимо от того, сколько именно наследников по праву представления будет призвано к наследованию, это никак не затронет права и размер долей в наследстве прямых наследников по закону. Между собой наследники, призванные к наследованию по праву представления, наследуют только долю умершего родителя в равных долях.

Более подробную информацию можно получить в нотариальной конторе Пуховичского района Минской области.

Нотариус Минского областного нотариального округа О.А.Федорович