«Прямые телефонные линии» этой недели

9 января:

с 11.00 до 12.00 по телефону 6-72-07 «прямая телефонная линия» начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Сергея Николаевича МЕЖЕННОГО;

с 10.00 до 12.00 по телефону (8-033) 603-39-15 «прямая телефонная линия» начальника Пуховичского ЗУЭС Владимира Николаевича ШИНКАРЕВИЧА.

11 января с 9.00 до 12.00:

по телефону 6-72-07 «прямая телефонная линия» заместителя председателя Пуховичского райисполкома Натальи Васильевны ЛИТВИНЧУК;

по телефону 3-45-13 «прямая телефонная линия» заместителя генерального директора по идеологической работе УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района Ирины Васильевны ЗЕНЬКО;

пройдут «прямые телефонные линии» председателей и управляющих делами поссельисполкомов Пуховичского района.