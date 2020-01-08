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«Прямые телефонные линии» этой недели

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9  января:

с 11.00 до 12.00 по телефону 6-72-07 «прямая  телефонная  линия» начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Сергея Николаевича  МЕЖЕННОГО;

с 10.00 до 12.00 по телефону (8-033) 603-39-15 «прямая  телефонная  линия» начальника  Пуховичского ЗУЭС Владимира Николаевича ШИНКАРЕВИЧА.

 11  января  с 9.00 до 12.00:

 по телефону 6-72-07 «прямая  телефонная  линия» заместителя председателя Пуховичского райисполкома Натальи Васильевны ЛИТВИНЧУК;

 по телефону 3-45-13 «прямая  телефонная  линия» заместителя генерального директора по идеологической работе УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района Ирины Васильевны ЗЕНЬКО;

пройдут «прямые телефонные линии» председателей  и  управляющих  делами поссельисполкомов  Пуховичского  района.

 

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