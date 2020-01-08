Команда ЗАО «Август-Бел» стала победителем главного конкурса компании  «Август»  «Лучшие идеи, проекты, решения». 

Так, в номинации «Лучшее решение 2019 года» победил проект «Строительство газовой котельной на заводе «Август-Бел». Его инициатор и автор — коллектив в составе главного инженера Александра Ницевича, главного технолога Снежаны Ницевич, главного энергетика Сергея Белобровика, ведущего инженера по охране окружающей среды Виктории Марковой.

Реализация проекта позволила получить возможность гибкого реагирования на изменение потребностей основного производства и увеличить производственные мощности до 15 миллионов литров в год.

В составе авторского коллектива (всего 16 человек) проекта «Внедрение серийной маркировки продукции на производственных площадках «Августа», победившего в номинации «Лучший проект 2019 года», и наши сотрудники: заместитель руководителя группы системного анализа и разработки программ Андрей Борисевич, главный специалист по автоматическим системам управления технологическим процессом и связи Владимир Калиновский, главный инженер Александр Ницевич, заместитель директора по производству Эдуард Васильев.

Благодаря реализации этого проекта, компания «Август» первой среди российских производителей получила еще одно технологическое преимущество, связанное с предоставлением для внутренних и внешних потребителей очень востребованного сервиса по использованию маркировки продукции для автоматизации процессов, информационного обмена и защиты от контрафакта.

И одним из трех победителей этого конкурса в номинации «Профессионал 2019 года» стала наша Александра Хаховская — руководитель группы правовой работы.

В числе ее достижений — систематизация договорной работы, что позволяет избежать риска подписания невыгодных для предприятия договоров, минимизировать финансовые и юридические риски.

Существенно активизировалась работа по взысканию дебиторской задолженности с применением всех механизмов на законодательном уровне (досудебное урегулирование спора, возбуждение приказного, искового и исполнительного производства). Все поданные судебные иски от ЗАО «Август-Бел» завершились выигрышем дела.

Сердечно поздравляем наших коллег с победой и искренне гордимся их достижениями! Желаем неиссякаемой творческой энергии, дальнейших успехов и новых вершин!

Анна ТРУБЧИК, собственный корреспондент ЗАО «Август-Бел».