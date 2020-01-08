Коллектив ЗАО «Август-Бел» организовал свою «Карнавальную ночь»

Новогоднее праздничное мероприятие у нас получилось емким и традиционным по содержанию, ведь его неизменная суть — подведение итогов года с награждением лучших сотрудников, взрослых и юных победителей творческих конкурсов. А вот форма проведения всегда новая. И в этот раз организаторы снова приятно удивили и порадовали: была волшебная «Карнавальная ночь» с множеством неожиданного, доброго, смешного и трогательного — по-настоящему новогоднего.

Настроение у всех отличное. Во-первых, так было велено специальным приказом директора. Во-вторых, его существенно поднял новогодний подарок от дирекции в виде премии. В-третьих, сама обстановка вечера дарила свет, тепло и радость.

Каждый на входе в холл получил талон в буфет и номерок для лотереи. И дальше прямо глаза разбегались: здесь фуршет, селфи-зеркало, классная фотозона с фотографом, а возле елки — активный процесс создания коллективной бумажной гирлянды-цепочки.

В зале всех ждало волшебное действо под руководством режиссера — директора Евгения Витальевича Плотиннова. Все как в кино: он сидит в режиссерском кресле, вокруг суетится гример с кистью, девушка с громкоговорителем и хлопушкой. Вдруг суета прекращается, стихает музыка, Евгений Витальевич машет рукой, приветствуя зал, и говорит: «Камера! Мотор! Поехали!». На экране запускается видеоролик «Совещание», главные герои в котором — директор и сотрудники завода.

Затем — приветственное слово Евгения Витальевича и награждение сотрудников благодарностью директора. В этом году ее заслужили наши коллеги Никита Суббот, Дмитрий Калач, Владимир Калиновский, Александр Яковчик, Василий Молчанов, Екатерина Иванова, Андрей Болотин, Дмитрий Булатов, Ирина Сорокина, Андрей Репенко.

И, конечно же, с поздравительным словом выступили директор ООО «Август-Инжиниринг» Вячеслав Гляцевич и заместитель директора ЗАО «Торговый дом «Август» Александр Шпилевский. Они также наградили своих лучших сотрудников.

Мы уже привыкли, что ни один серьезный праздник не обходится без минуты славы для детей сотрудников. В карнавальную ночь она, конечно же, тоже случилась для победителей творческого конкурса «Карнавальная маска» Мелании Терешко, Александра Мазура, Василия Такуна и Алины Мазовка. Их наградила дипломами и призами заместитель начальника ОУП Ирина Романовская.

Счастливым финалом фотоконкурса года «Август в мире» стала церемония награждения его победителей, которые определены по итогам голосования посетителей заводской корпоративной странички «ВКонтакте». Ими стали Нина Бутько, Екатерина Иванова и дважды (по итогам 1-го и 4-го этапов) — Ирина Кузнецова.

Каждый год у нас завер- шается конкурсом на звание «Лучший сотрудник года». На этот раз он проводился по обновленным правилам: сначала голосованием по подразделениям кандидатов оценивали коллеги, затем набравших наибольшее количество баллов — руководители, а на третьем этапе оставшихся претендентов — конкурсные комиссии. В итоге этого почетного звания удостоены Анастасия Радкевич, Геннадий Леончик, Сергей Евланов, Николай Горбачевский, Павел Воробьев, Людмила Фролова, Тимур Валенда, Сергей Шляхтов, Андрей Мотуз, Андрей Горбенко, Денис Лянцевич, Анастасия Калинина, Ольга Щедрина, Ольга Саквенкова, Юлия Ридецкая, Мария Глеза, Владислав Рубанов, Ирина Кузнецова. Всем им под громкие аплодисменты коллег Евгений Витальевич вручил Почетные грамоты и цветы.

И, конечно же, не остались без внимания люди, которые охотно, грамотно и успешно передают свои знания и умения другим. Почетными грамотами награждены победитель конкурса «Лучший наставник года» Дмитрий Веремейчик, «Лучший куратор года» — Александра Хаховская, «Лучший преподаватель года» — Александр Малышев.

Далее — главная интрига года: церемония вручения переходящих кубков двум лучшим структурным подразделениям. Для этого на сцену приглашаются победители прошлого года — руководитель аварийно-спасательной службы Сергей Новицкий и руководитель группы правовой работы Александра Хаховская.

Директор вскрывает конверт и представляет залу нового обладателя кубка среди подразделений производственного назначения — центральную заводскую лабораторию. На сцену приглашаются ее руководитель Людмила Козлова и сотрудники, которым Сергей Новицкий торжественно передает награду с коротким напутственным словом.

А содержимое второго заветного конверта с именем победителя среди подразделений административно-хозяйственного назначения принесло викторию коллективу отдела управления персоналом. И Александра Хаховская с добрыми пожеланиями передала кубок Ирине Романовской.

Кульминацией программы стало волшебное ее окончание: на экране появились часы, показывающие без шести минут 12. В образе Леночки из фильма «Карнавальная ночь» — Виолетта Максименко, которая исполнила песню «5 минут» в сопровождении наших очаровательных девушек, которых, безусловно, все коллеги узнали и восторженно принимали.

Праздник прошел на одном дыхании, без сучка и задоринки, потому что все старались сделать его волшебным и неповторимым. Интересный сценарий от ООО «Арт-Микс Групп», активное участие в этом нашего директора на сцене и в видеоролике, зажигательные танцы от шоу-балета «Феерия», тематическая музыка для души от оркестра «Минск-классик», выступление в его сопровождении Артема Сирисько, хороший ведущий Виктор Кучинский, отличные музыкальные подарки от талантливых коллег-танцовщиц… — все органично вошло в нашу «Карнавальную ночь» и подарило всем отличное праздничное настроение.

Анна ТРУБЧИК,

собственный корреспондент ЗАО «Август-Бел».