В родильном отделении поздравили пуховчанку, которая стала мамой в новогоднюю ночь

В родильном отделении Марьиногорской ЦРБ праздничных дней по понятным причинам практически не бывает: роды приходится принимать в любое время суток. И новогодняя ночь не исключение…

— Наш ребенок должен был родиться после всех новогодних праздников,— улыбается жительница Марьиной Горки Алеся Подуст. — Но он решил иначе… Поэтому мне пришлось оставить все новогодние приготовления и поехать в больницу, где за два часа до наступления Нового года и родился наш сынок. Все прошло хорошо, благодаря медперсоналу родильного отделения. И новый год наша семья встретила с радостной новостью: у двух наших дочек появился братик, а у дедушек и бабушек — долгожданный внук. Планируем назвать его Владиславом.

Одной из первых гостей, кто проведал роженицу, стала главный врач Марьиногорской ЦРБ Людмила Жаринова. Она поздравила Алесю с рождением ребенка и вручила ей подарок в рамках республиканской программы «Азбука материнства».

— Традиция вручать молодым мамам и их малышам коробки с подгузниками, одеждой, игрушками в Беларуси появилась около года назад, когда при поддержке Министерства здравоохранения Республики Беларусь стартовал проект «МамаPro» – первая офлайн- и онлайн площадка для взаимодействия будущих и состоявшихся родителей с ведущими специалистами сфер здравоохранения, социальной защиты и образования, — рассказывает Людмила Владимировна. — Такие подарки получат все малыши, которые родились в новогоднюю ночь. Также акция продолжится в минских роддомах в январе.

В подарочной коробке — небольшой набор вещей, что понадобятся малышу в первые дни его жизни. Это своеобразный знак внимания молодой маме. Но главная задача акции — скорее информационная, ведь это первый шаг к знакомству с масштабным проектом «Мама Pro», который реализуется в нашей стране. Прямо на подарочной коробке есть QR- код, отправляющий вас на сайт проекта, где любая мама (будущая или уже состоявшаяся) найдет ответы на тысячи вопросов по ведению беременности, родам, послеродовому периоду, по уходу, развитию, воспитанию ребенка.

Информация, собранная ведущими специалистами в данной сфере, направлена на снижение беспокойства будущих и молодых родителей, на обеспечение их необходимой информацией о ведении беременности и возможностях белорусских роддомов, на повышение уровня репродуктивной грамотности и здоровья матери и ребенка. На сайте https://mamapro.by/ найдется также важная информация от разных экспертов в сфере материнства и детства, от производителей актуальных товаров для и матерей и детей.

Я уверена, что несмотря на свой опыт, Алеся на этой интернет-площадке найдет для себя очень много полезной информации. Тем более, теперь в этой семье будет расти мальчик.

Впрочем, информацию, которую подбирают прежде всего для мам, полезно будет читать и папам, и дедушкам с бабушками. Она действительно познавательная, интересная и, главное, востребованная, потому что основная часть — это ответы на самые волнующие вопросы от женщин.

Людмила Владимировна призналась, что, изучив разделы сайта, перечитав разнообразную информацию, подобранную для его посетителей, сама вдохновилась идеей сделать что-то подобное и на сайте Марьиногорской ЦРБ. Здесь можно будет разместить и общую информацию, и более конкретную, привязанную непосредственно к Пуховичскому району.

— Наши жители должны знать, например, что в родильном отделении Марьиногорской ЦРБ работают хорошие опытные специалисты, что здесь созданы достаточно комфортные условия для проведения родов и послеродового пребывания мам и деток, есть платная палата для проведения родов на внебюджетной основе,— рассказывает Людмила Владимировна во время небольшой ознакомительной экскурсии по отделению.— В прошлом году в нашей больнице на свет появилось 413 детей. Еще 143 родились в столичных родильных домах, куда мы направляем женщин с осложненной беременностью.

Елена ШАНТЫКО.