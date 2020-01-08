Первые испытания разведчиков: молодые военнослужащие преодолели психполосу

Дымовые завесы, открытый огонь, звуки взрывов и выстрелов — обстановка на учебном полигоне максимально приближена к боевым действиям. Психологическая полоса препятствий — одно из первых серьезных испытаний для нового пополнения. Расслабляться нельзя ни на минуту: те, кто не среагируют на команду командира «граната», окажутся ранеными. Выручать их придется товарищам — все как в жизни.

— Психологическая полоса предназначена для того, чтобы молодые военнослужащие закалили дух, перебороли свой страх, — рассказывает офицер-инструктор Дмитрий Литвинюк. — Психологическая полоса представлена на нескольких учебных точках: военнослужащим нужно пройти через подвижные колеса на подвижной балке, проползти под колючей проволокой, пройти через задымленный блиндаж и другие этапы. Действия должны быть быстрыми и четкими. Психполоса начинается с более простых этапов и заканчивается более сложными. Это дает возможность проверить моральную выдержку и закалку — для разведчиков это обязательные факторы.

К своему первому серьезному испытанию молодые военнослужащие готовились заранее. На занятиях свой опыт им передавали офицеры и сержанты. Ребята уже сдали нормативы по стрельбе, по сборке и разборке автомата. Многие получили отметку отлично.

—За неполные два месяца в армии мы многому научились, — говорит Александр Супрунчик. — Встреча с родными после принятия присяги всех заметно приободрила и добавила новых сил. Психологическая полоса, несмотря на всю ее сложность, мне понравилась. Как бы ни было неудобно ползти под натянутой проволокой, это вызывает много эмоций. Мне особенно запомнился этап, когда нужно было пройти через газовый блиндаж. Внутри — темный лабиринт. Мы с товарищами шли вчетвером, двигались наощупь. Нужно было стать одной командой, чтобы справиться с испытанием. И у нас это получилось.

Занятия на учебном полигоне — один из этапов подготовки к полевому выходу. Это серьезное испытание ждет молодых военнослужащих уже в феврале.

Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ.