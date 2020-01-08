В кафедральном соборе прошел рождественский праздник для детей

Христос родился! Бог воплотился! Этими словами православные верующие поздравляли друг друга с одним из главных церковных праздников — Рождеством Христовым. Колокольный звон кафедрального собора святого Благоверного князя Александра Невского возвестил о рождении Христа и приглашал всех горожан на праздничное рождественское богослужение.

—Рождение Господа нашего Иисуса Христа — поистине неординарное и особое событие на нашей планете, — отметил настоятель собора протоиерей Александр Целков. Отец Александр обратился ко всем со словами назидания и пожелал верующим мира, добра и взаимопонимания. Также он зачитал поздравление от Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, которое поступило в адрес прихода.

В канун важных церковных дат храм и территория собора всегда удивляют прихожан красотой и необычным убранством. Рождественские ясли, цветочные композиции порадовали и в этот раз. Настоящим сюрпризом для всех стал праздничный салют.

Люди шли в храм на протяжении всего дня. Для воспитанников воскресной школы по традиции организовали рождественский праздник. С особым волнением на утренник торопились дошколята: для них этот праздник был первым. Малыши, надо сказать, подготовились на отлично. Все прочитали наизусть стихотворения и получили сладкие угощения.

Песни и стихи в исполнении юных артистов порадовали всех зрителей. Отец Александр, словно Дед Мороз, вручил всем подарки. Отдельно батюшка поощрил ребят и их родителей, которые подготовили поделки к рождественской выставке.

Вечером в районном Доме культуры состоялся праздничный концерт. На сцену выходили не только воспитанники и преподаватели воскресной школы, но и пуховичские артисты. Вместе они сумели подарить зрителям хорошее настроение.

Сейчас у православных верующих начались святки. В эти дни принято ходить друг к другу в гости и колядовать. Это одна из традиций, которую молодежное православное братство стремится возродить

Екатерина ДОБРИЦКАЯ.