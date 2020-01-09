Шенгенские визы подешевеют для белорусов до 35 евро



Стоимость шенгенских виз снизится для граждан Беларуси до 35 евро в июне 2020 года, сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии.

«Соглашения могут вступить в силу в июне 2020 года (в первый день второго месяца после заключения). Оба соглашения вступят в силу в один день», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, после 5-летней подготовки Беларусь в среду подписала с ЕС соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии. Соглашением об упрощении визового режима предусматривается снижение стоимости виз для белорусов до 35 евро.

В сообщении отмечается, что после сегодняшнего подписания соглашения будут представлены в Европейский парламент для утверждения. После этого Совет Европы сможет официально завершить ратификацию обоих соглашений. Процедура ратификации также требуется и с белорусской стороны.

В ЕС подчеркивают значимость подписания соглашений с точки зрения расширения сотрудничества Беларуси с Евросоюзом. «Эти соглашения между Европейским союзом и Беларусью являются значительным шагом вперед в нашем сотрудничестве. Они улучшат мобильность наших граждан и помогут наладить более тесные связи между Европейским союзом и Беларусью. С европейской стороны мы постараемся ускорить процедуры ратификации, чтобы граждане могли почувствовать преимущества как можно скорее», — сказал после подписания еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Помимо снижения стоимости виз предусматривается сокращение срока для принятия решений по заявлению на визу. Ряд категорий путешественников, в том числе журналисты, студенты и члены официальных делегаций, смогут получать многократные визы с более продолжительным сроком действия, при этом им необходимо будет предоставлять меньше подтверждающих цель поездки документов.

Как сообщалось, Евросоюз и Беларусь подписали в среду соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии.

В МИД Беларуси ранее подчеркивали, что президент Беларуси принял решение о подписании соглашений с ЕС, «понимая высокую значимость мобильности для граждан нашей страны и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий».

Соглашение об упрощении визового режима с Беларусью планировалось подписать до 2 февраля 2020 года, когда вступают в силу изменения в визовый кодекс ЕС. В соответствии с изменениями стоимость шенгенской визы увеличится с 60 до 80 евро. Вместе с тем, упростится получение виз для законопослушных путешественников. Также заявителям с хорошей визовой историей будет проще получить многократные визы на срок от одного года до пяти лет.

При этом в представительстве ЕС в Минске агентству «Интерфакс-Запад» пояснили, что в период со 2 февраля 2020 года до вступления соглашения с Беларусью об упрощении визового режима (июнь 2020 года) стоимость виз для белорусов составит 80 евро.

«2 февраля 2020 года вступит в силу пересмотренный Визовый кодекс ЕС, который, помимо прочих изменений, увеличит визовый сбор по всему миру, а не только в Беларуси. Однако такое увеличение будет временным, только до вступления в силу Соглашения об упрощении визового режима. В этом случае визовый сбор автоматически и навсегда снизится с 80 до 35 евро для всех граждан Беларуси. Это временное увеличение представляет собой досадное обстоятельство, которое было вызвано необходимостью найти качественные компромиссные решения, приемлемые для обеих сторон в ходе переговоров. Напомним, что последние начались в 2014 году и закончились в июне 2019 года», — пояснили в пресс-службе представительства.

Ранее также сообщалось, что Минск инициирует заключение с Евросоюзом базового соглашения о сотрудничестве.

Источник: Интерфакс