В агрогородке Новоселки открылся магазин «Марьюшка»

Торговый зал наполнился людьми сразу же с момента открытия. И буквально с порога зазвучали вопросы: «А у вас есть?..». Спрашивали про ведра, нитки для шитья и иголки для швейных машинок, комбикорм и корм для кошек… Хозяйка магазина Елена Гребень сориентировала своих первых покупателей, где и какие товары находятся в торговом зале, и сообщила, что магазин будет принимать заказы: если чего-то нет сейчас, то обязательно привезут по заявке.

Люди внимательно разглядывали и прилавки, и само помещение. В этом здании всегда был магазин, принадлежавший райпотребкооперации. Когда он закрылся, местные жители очень переживали.

— Я сама звонила в райисполком с просьбой, чтобы открыли магазин, — рассказала Валентина Копейка. — Здесь в округе живут пожилые люди, и пройти даже полкилометра для многих проблема. Поэтому спасибо Елене Гребень за отзывчивость.

— Похвалите работников магазина, — попросила Зинаида Солодкая. — Мы очень ждали, когда он откроется. — Посмотрите, какой хороший ремонт сделали, как тут много товара.

Все прекрасно понимают, что зима — не самое лучшее время для того, чтобы начинать торговлю в сельской местности. В эту пору года пустеют не только маленькие деревни, но и агрогородки. Для тех, кто думает только о прибыли, пора не самая хорошая. Но ведь кто-то должен думать и о людях. Об этом говорила Елена Гребень, когда отвечала на вопросы о своем бизнесе. ЧТУП «Кастилья» теперь имеет два магазина: помимо Новоселок, предприятие работает еще и в Омельно. Опыт торговли на селе есть. Елена Павловна рассказала, что они постараются обеспечить жителей агрогородка всеми необходимыми товарами: продуктами, бытовой химией, а весной — семенами и садовым инвентарем. И ассортимент товаров постоянно будет расширяться.

Наталья ПАРХОМЧИК.