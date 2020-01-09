В наш район ежегодно приезжает все больше иностранцев

Для большинства иностранных граждан знакомство с Пуховщиной начинается с отделения по гражданству и миграции Пуховичского РОВД. Именно сюда поступает информация обо всех иностранцах, которые приезжают на Пуховщину. Граждане Китайской Народной Республики по итогам минувшего года — в лидерах по этому показателю. На конец года в нашем районе находилось 2105 китайских граждан.

— Связано это со строительством вблизи Дружного заводов и других объектов Белорусской национальной биотехнологической корпорации, — рассказывает начальник ОГиМ Пуховичского РОВД Марина Масленникова. — За минувший год у нас в отделении зарегистрировались 904 иностранных гражданина. Но эта цифра заметно больше. С начала 2019 года введена электронная регистрация, которая позволяет иностранцам заполнять анкету онлайн. Многие пользуются этой услугой.

В наш район приезжают представители многих стран. Большое количество граждан России, Украины, Казахстана ежегодно получают белорусское гражданство. В основном на родину возвращаются те, кто здесь родился.

Но некоторые сами выбирают Пуховщину своей родиной. К примеру, итальянец уже много лет живет в поселке Правдинский. По его словам, ему идеально подходит наш климат. Гражданин Ирана в ближайшее время получит вид на жительство.

Некоторых иностранных граждан в наш район приводит… любовь.

— Недавно пуховчанка вышла замуж за гражданина Узбекистана. Пара планирует жить в нашем районе. Жительница Марьиной Горки вышла замуж за гражданина Нигерии. У них родился ребенок. Глава семьи остается в Беларуси на постоянное место жительства, — продолжает Марина Масленникова. — В нашем районе постоянно проживает 1749 иностранных граждан, которые имеют вид на жительство. Временно проживают на территории района 1695 граждан.

Дважды в год сотрудники ОГиМ совместно с другими заинтересованными ведомствами проводят акцию «Нелегал». Ее цель — противодействие незаконной миграции, оздоровление криминогенной обстановки, связанной с пребыванием иностранцев и лиц без гражданства, пресечение правонарушений с их стороны. В минувшем году в связи с проведением Европейских игр акция проходила четыре раза. Сотрудники ОГиМ проводят усиленную работу по обеспечению законности пребывания иностранных граждан на территории района.

В отделении по гражданству и миграции работают люди, неравнодушные к чужим проблемам. Летом сотрудники помогли гражданину Украины добраться до границы своей страны. Как оказалось, у мужчины совсем не было денег.

Сейчас в ОГиМ пытаются помочь гражданину России. Он приехал в нашу страну на заработки из Якутии, но потерял паспорт. Это добавляет много сложностей. Чтобы решить проблему, начальник ОГиМ обратилась в Международную организацию по миграции. Там обещают оказать необходимую помощь и отправить молодого человека домой.

— Работа у нас интересная, приходится сталкиваться с разными жизненными ситуациями, — продолжает Марина Масленникова, которая в конце минувшего года возглавила ОГиМ. — У нас сложился хороший коллектив, с которым можно решать самые серьезные задачи. Это инспекторы Наталья Близнюк и Ольга Мазаник, паспортисты Нина Сапешко, Екатерина Чукова, Елена Варивончик, ведущий специалист регистра населения Елена Корбут. В ближайшее время к нам присоединится специалист Юлия Кищенко. Недавно мы отметили профессиональный праздник, поэтому не могу не вспомнить наших ветеранов. Это Сергей Исакович, Татьяна Прохоренко, Ирина Станкевич, Татьяна Лукашонок, Галина Миносьянц, Любовь Белова. За поддержку хочется поблагодарить Елену Сугак, которая долгое время возглавляла ОГиМ Пуховичского РОВД. Елена Евгеньевна — человек с большим багажом знаний. Мы иногда консультируемся с ней по разным вопросам.

Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ.