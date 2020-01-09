Продолжается поэтапное увеличение пенсионного возраста

Хочется напомнить, что повышение пенсионного возраста началось с 2017 года. С 1 января 2020 года право на пенсию будут иметь мужчины по достижении общеустановленного пенсионного возраста 62 года, женщины — 57 лет соответственно. Пенсионный возраст для льготных (досрочных) пенсий увеличивается соразмерно повышению общеустановленного пенсионного возраста.

Минимальный страховой стаж, требуемый для назначения пенсии, будет составлять 17 лет и 6 месяцев. К 2025 году он будет постепенно доведен до 20 лет (повышение ежегодно на полгода). При этом сохранен прежний 5-летний стаж для социально уязвимых категорий — многодетных матерей с пятью и более детьми, инвалидов с детства и их родителей и других.

Анна ЦЫТОВИЧ, начальник отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома.