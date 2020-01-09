Интернет–покупки: как себя обезопасить

Подготовка к любому празднику всегда связана с покупками. Особенно к Рождеству и Новому году. Мы стараемся найти особые продукты, чтобы во время праздничного застолья порадовать гостей, приготовить необычные подарки. Хочется все сделать на высшем уровне. Но не всегда есть время пройтись по реальным магазинам, и многих выручают виртуальные.

Торговля через сеть Интернет развивается стремительно. Это удобно и продавцам, и покупателям. Об этом шла речь на недавнем заседании районного совета по поддержке предпринимательства, посвященном проблеме защиты прав потребителей. Заместитель начальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Ирина Барышникова, которая принимала участие в заседании совета, в своем выступлении затронула и проблему покупок в интернет-магазинах. Она рассказала, что нужно знать, чтобы интернет-покупки радовали, а не огорчали, и как в случае возникновения проблем их можно быстро разрешить:

— Первое, на что нужно обратить внимание: интернет-магазин должен быть зарегистрирован в Торговом реестре Республики Беларусь, а его доменное имя — в национальной доменной зоне «bу» или «бел» (проверить это можно на сайте www.mart.gov.by). Стоит помнить, что реализация товара посредством социальных сетей и интернет-мессенджеров не допускается.

При выборе товара необходимо внимательно ознакомиться с информацией на сайте интернет-магазина. На его главной странице продавец должен поместить наименование организации, место нахождения, УНП, для индивидуального предпринимателя — фамилию, имя, отчество, адрес, сведения о государственной регистрации и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, режим работы интернет-магазина, дату его регистрации в Торговом реестре, способы оплаты товаров и их доставки. В обязательном порядке на сайте должна быть размещена информация о товаре: его наименование, страна происхождения, наименование и место нахождения изготовителя, наименование, место нахождения поставщика, представителя, ремонтной организации, уполномоченной на устранение недостатков товара и (или) его техническое обслуживание, гарантийный срок, если он установлен, цена товара (в белорусских рублях), условия оплаты и доставки. Если товар является конфискованным или обращенным в доход государства иным способом, бывшим в употреблении, в нем устранялся недостаток — информация об этом также должна быть доступна.

На сайте интернет-магазина должны быть размещены образцы платежных документов, подтверждающие прием продавцом от покупателя наличных денежных средств (например, кассовый чек).

Есть ряд моментов, касающихся оплаты товаров, приобретаемых в интернет-магазинах. Согласно правилам, продавец обязан предоставить потребителю право выбора: осуществлять наличный расчет или безналичный. Продавцу запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров различные цены в зависимости от формы его оплаты.

Есть ряд рекомендаций, связанных с доставкой товара. В первую очередь покупателю следует сопоставить информацию о товаре и продавце, размещенную на сайте интернет-магазина, с информацией в документах на приобретаемый товар (технический паспорт, гарантийные талоны). При этом нужно помнить, что сведения о продавце — это не номер телефона или доменное имя сайта интернет-магазина. Они должны содержать полное наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя и совпадать со сведениями о продавце, указанными на сайте интернет-магазина. Перед подписанием любых документов необходимо внимательно их прочитать и только после этого передавать денежные средства. Обязательно осмотреть товар на наличие видимых дефектов по внешнему виду и проверить его работоспособность. Покупатель удостоверяет прием товара подписью в сопроводительных документах продавца.

Во время доставки товара могут возникнуть моменты, которые должны насторожить покупателя. Например, если курьер торопится и отказывается продемонстрировать товар потребителю, вскрыть герметичную упаковку для осмотра товара или демонстрации его в действии. Это может быть признаком того, что покупателю пытаются продать товар, который его вряд ли порадует. В таком случае лучше отказаться от покупки, сделав в сопроводительных документах отметку об отказе курьера в проведении проверки качества товара (внешнего осмотра, демонстрации работоспособности).

Совершая покупки в интернет-магазинах, делайте это обдуманно, и не ленитесь лишний раз все проверить и сопоставить.

К сведению: недавно Министерство антимонопольного регулирования и торговли выпустило памятку потребителю «Приобретаем товар в интернет-магазине правильно и обдуманно». В ней содержится немало полезной информации.

Наталья ВАСИЛЬЕВА.