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Детско-юношеская школа конного спорта в Зазерье открылась после ремонта

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Открытие после ремонта детско-юношеской спортивной школы  профсоюзов конного спорта  имени Евгения Дементьева стало настоящим рождественским подарком  для 62 юных спортсменов и их тренеров.  На торжественной церемонии, которая прошла в связи с этим событием, присутствовали делегация Федерации профсоюзов Беларуси  во главе с ее председателем Михаилом Ордой, председатель районного исполнительного комитета Виктор Коледа, председатель районного объединения профсоюзов Людмила Гулякевич.

Расположенной  в Зазерье детско-юношеской спортивной школе  профсоюзов конного спорта  имени   Евгения   Дементьева  в  этом году  исполняется 35 лет. Это единственное подобное учреждение в Минской области. В распоряжении учащихся и их тренеров три конюшни с манежами, два выгула, одно тренировочное поле  и  27 лошадей для занятий. Работает  шесть  тренеров. В школе занимаются  не только  юные  пуховчане, но и ребята  из  близлежащих   регионов  по  двум  видам  конного  спорта:   выездка и преодоление препятствий.

— Федерацией профсоюзов Беларуси было принято решение поддержать уникальную для столичного региона  школу и  помочь с капитальным ремонтом, — рассказала председатель районного объединения профсоюзов  Людмила   Гулякевич. —  Также значительную помощь оказал районный исполнительный комитет. В течение  полутора лет были отремонтированы и утеплены конюшни, манеж, административные здания. По сути, школа пережила второе рождение. Помогали учреждению и профсоюзные организации района: провели  ряд субботников по наведению порядка.

В ходе праздничного  мероприятия Михаил Орда отметил, что Федерация профсоюзов Беларуси  развивает детский спорт уже более 80 лет. Многие  работающие  под ее эгидой спортивные школы расположены именно в сельской местности, что дает возможность детям получить хорошую  спортивную подготовку бесплатно.

По случаю открытия школы прошли показательные выступления спортсменов. Михаил Орда поздравил всех участников торжества с Рождеством, а лучшим ученикам школы вручил награды и памятные сувениры.

Наталья  ПАРХОМЧИК.
Фото предоставлено Федерацией профсоюзов Беларуси.

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