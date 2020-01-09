Детско-юношеская школа конного спорта в Зазерье открылась после ремонта



Открытие после ремонта детско-юношеской спортивной школы профсоюзов конного спорта имени Евгения Дементьева стало настоящим рождественским подарком для 62 юных спортсменов и их тренеров. На торжественной церемонии, которая прошла в связи с этим событием, присутствовали делегация Федерации профсоюзов Беларуси во главе с ее председателем Михаилом Ордой, председатель районного исполнительного комитета Виктор Коледа, председатель районного объединения профсоюзов Людмила Гулякевич.

Расположенной в Зазерье детско-юношеской спортивной школе профсоюзов конного спорта имени Евгения Дементьева в этом году исполняется 35 лет. Это единственное подобное учреждение в Минской области. В распоряжении учащихся и их тренеров три конюшни с манежами, два выгула, одно тренировочное поле и 27 лошадей для занятий. Работает шесть тренеров. В школе занимаются не только юные пуховчане, но и ребята из близлежащих регионов по двум видам конного спорта: выездка и преодоление препятствий.

— Федерацией профсоюзов Беларуси было принято решение поддержать уникальную для столичного региона школу и помочь с капитальным ремонтом, — рассказала председатель районного объединения профсоюзов Людмила Гулякевич. — Также значительную помощь оказал районный исполнительный комитет. В течение полутора лет были отремонтированы и утеплены конюшни, манеж, административные здания. По сути, школа пережила второе рождение. Помогали учреждению и профсоюзные организации района: провели ряд субботников по наведению порядка.

В ходе праздничного мероприятия Михаил Орда отметил, что Федерация профсоюзов Беларуси развивает детский спорт уже более 80 лет. Многие работающие под ее эгидой спортивные школы расположены именно в сельской местности, что дает возможность детям получить хорошую спортивную подготовку бесплатно.

По случаю открытия школы прошли показательные выступления спортсменов. Михаил Орда поздравил всех участников торжества с Рождеством, а лучшим ученикам школы вручил награды и памятные сувениры.

Наталья ПАРХОМЧИК.

Фото предоставлено Федерацией профсоюзов Беларуси.

