Президент вручил премии «За духовное возрождение»

Церемония состоялась во Дворце Республики. В этот вечер здесь развернулась выставка-презентация достижений и творческих работ лауреатов.

Глава государства отметил, что вручение премии «За духовное возрождение» — это отличная традиция, которое придает рождественским праздникам особенный смысл. «Этот вечер мы посвящаем нашим соотечественникам — тем, кто сохраняет и обогащает национальную культуру Беларуси, каждый год удивляет нас невероятными достижениями», — сказал Президент.

По его словам, высокие стремления людей, отмеченных премиями, не вписываются в каноны современного прагматичного мира, где все продается и покупается, а мораль и справедливость обесцениваются. «Великую идею служения обществу и государству номинанты премии ставят выше материальной выгоды, своими делами и поступками укрепляют в наших сердцах веру в добро и чистоту помыслов», — заявил Александр Лукашенко.

Такой пример, подчеркнул он, вызывает чувство гордости за белорусский народ, который сохранил лучшие национальные черты: отзывчивость и великодушие, трудолюбие и целеустремленность, истинный патриотизм. «Благодаря героям этого праздничного вечера теплоту и заботу почувствовали многие белорусские дети, которые остались без родительской любви. Нашли понимание и поддержку люди, которые столкнулись с тяжелой болезнью, оказались в сложной жизненной ситуации», — добавил глава государства.

Президент назвал символичным то, что среди обладателей премии «За духовное возрождение» в этом году Белорусское общественное объединение ветеранов. «Отметим их вклад в сохранение памяти о подвиге народа и активную гуманитарную деятельность», — сказал он.

Премии «За духовное возрождение» удостоено Белорусское общественное объединение ветеранов за активную гуманитарную деятельность по оказанию помощи ветеранам и увековечению памяти о Великой Отечественной войне

А традиционная премия «Белорусский спортивный Олимп», по словам Александра Лукашенко, должна вдохновить спортсменов на новые свершения на предстоящих Олимпийских играх в Токио.

Как сообщалось, по итогам 2019 года присуждены пять премий «За духовное возрождение». Ими отмечены трудовые коллективы и представители религиозных объединений за активную деятельность в гуманитарной сфере. В их числе настоятель прихода храма святой равноапостольной Марии Магдалины города Минска протоиерей Иоанн (Иван) Хорошевич, Белорусское общественное объединение ветеранов, коллективы Белорусской ассоциации многодетных родителей и археологического музея «Берестье», авторский коллектив в составе академика-секретаря отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси Александра Ковалени, главного редактора предприятия «Белкартография» Галины Ляховой, директора Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации Вячеслава Носевича.

Премия «За духовное возрождение» присуждена настоятелю прихода храма святой равноапостольной Марии Магдалины города Минска протоиерею Иоанну (Ивану) Хорошевичу за значительный вклад в укрепление идей милосердия и организацию работы Дома духовного просвещения

Коллектив общественного объединения «Белорусская ассоциация многодетных родителей» отмечен премией «За духовное возрождение» за большую работу по материальной и моральной поддержке многодетных семей, реализацию гуманитарных проектов «Конкурс на лучшую многодетную семью», «Минский городской форум матерей», телепроекта «Родные люди»

За создание фундаментального картографического издания «Большой исторический атлас Беларуси» премии удостоен академик-секретарь отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси Александр Коваленя

За создание фундаментального картографического издания «Большой исторический атлас Беларуси» премии За духовное возврождение» удостоена главный редактор РУП «Белкартография» Галина Ляхова

За создание фундаментального картографического издания «Большой исторический атлас Беларуси» премии удостоен директор ГУ «Белорусский научно-исследовательский центр электронной документации» Вячеслав Носевич

За выдающиеся достижения в сферах профессионального искусства, народного и любительского художественного творчества, обучения и патриотического воспитания творческой молодежи, благотворительной деятельности, которые получили общественное признание, присуждены 10 специальных премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства. Среди удостоенных этой награды коллективы Витебского центра современного искусства, Брестского городского центра культуры, Национальной государственной телерадиокомпании и Ивьевского центра культуры и досуга.

Коллективу Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь специальная премия присуждена за реализацию творческих проектов, которые позитивно представляют национальную культуру в Беларуси и за рубежом, значительный вклад в воспитание творческой молодежи

Премия «За духовное возрождение» также присуждена коллективу филиала учреждения культуры «Брестский областной краеведческий музей» «Археологический музей «Берестье» за активную деятельность по сохранению национального культурного достояния и создание обновленной экспозиции филиала музея

Коллектив учреждения культуры «Музей «Витебский центр современного искусства» удостоен спецпремии за создание экспозиции Музея истории Витебского народного художественного училища и проведение масштабных выставочных проектов «Осип Цадкин. Возвращение», «Александр Родченко. Фотография из «ВХУТЕМАС»

За создание серии документальных фильмов «Хроника Минского гетто» специальной премией отмечен режиссер-постановщик ЧПУП «Мастерская Владимира Бокуна» Владимир Луцкий

Специальной премией отмечен коллектив Брестского городского центра культуры за выдающиеся достижения в развитии любительского художественного творчества, проведение масштабных мероприятий, посвященных 1000-летию города Бреста, и реализацию межгосударственной программы «Брест — культурная столица Содружества — 2019»

Военно-патриотический центр специальной подготовки для допризывной молодежи «Скиф» удостоен спецпремии за значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи, реализацию культурных проектов по формированию экспозиции Музея истории воздушно-десантных войск и спецназа имени В.Ф.Маргелова и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам и памятным датам

Заслуженный любительский коллектив фольклорный ансамбль «Дударики» гимназии №14 города Минска отмечен высокой наградой за выдающиеся достижения в области любительского искусства, успешное представление Беларуси в программах международного фестиваля «Гармонь собирает друзей», Минской международной книжной выставки-ярмарки и других проектов

За мозаичное оформление алтарной части храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, специальной премии удостоена член Белорусского союза художников Алевтина Башкатова

За разработку и реализацию творческой концепции масштабных церемоний открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года специальная премия присуждена авторскому коллективу в составе народного артиста России Игоря Крутого, режиссера-постановщика, основателя компании Sechenov.com Алексея Сеченова, художественного руководителя продюсерского центра «Арт-мажор» Белорусского государственного университета культуры и искусств Александра Вавилова

Специальной премии удостоен заслуженный любительский коллектив Беларуси симфонический оркестр УО «Молодечненский государственный музыкальный колледж имени М.К.Огинского» за большой вклад в воспитание творческой молодежи и реализацию культурных проектов «Международный симфонический форум-конкурс молодых композиторов стран СНГ им. М.К.Огинского», «Мосты дружбы: Беларусь — Россия», «Духовная страница малой родины»

Специальной премии Президента «Белорусский спортивный Олимп» 2019 года удостоены главный директор главной дирекции телеканала «Беларусь 5» Павел Булацкий, спортсмен-инструктор национальной команды по прыжкам на батуте Владислав Гончаров, старший тренер национальной команды по современному пятиборью Василий Гулевич. Награда им присуждена за активную деятельность по популяризации физической культуры и спорта, развитию физкультурно-спортивных традиций, которые содействуют формированию гармоничной личности.

Специальной премии Президента «Белорусский спортивный Олимп» 2019 года удостоен главный директор главной дирекции телеканала «Беларусь 5» Павел Булацкий

Специальной премии Президента «Белорусский спортивный Олимп» 2019 года удостоен спортсмен-инструктор национальной команды по прыжкам на батуте Владислав Гончаров

Специальной премии Президента «Белорусский спортивный Олимп» 2019 года удостоен старший тренер национальной команды по современному пятиборью Василий Гулевич.