Медсправка для прохождения техосмотра водителям больше не нужна



Для получения разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении больше не нужна медицинская справка о состоянии здоровья. Такая информация опубликована на сайте «Белтехосмотра».

Из перечня документов, предоставляемых водителями (если транспортное средство зарегистрировано на физлицо), исключили:

разрешение органа связи на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронных средств — при их наличии на транспортном средстве;

медицинскую справку о состоянии здоровья.

Для транспортных средств, которые перевозят опасные грузы, упразднен специальный сокращенный срок действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении в 6 месяцев. Срок действия разрешения определяется в общем порядке (1 или 2 года).

В то же время в перечень документов, которые водитель обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам ГАИ, включили разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Документ (сертификат) о прохождении гостехосмотра из списка убрали.

Изменения внесены в соответствии с Указом № 492 от 30 декабря 2019 года и действуют со 2 января 2020 года.

Источник: Млын.бай