Жители Беларуси сегодня смогут увидеть лунное затмение

Белорусы 10 января смогут наблюдать полутеневое лунное затмение. Об этом пишет astrobel.ru.

Находясь в фазе полнолуния, Луна вечером 10 января пересечет земную полутень.

Данное астрономическое явление можно будет наблюдать из любой части Беларуси, а также со всей территории России, Европы, Азии, из восточной Африки, из западной части Австралии. Само по себе затмение будет незначительным, так как Луна не погрузится непосредственно в земную тень. Такое явление, зачастую, и вовсе не удается наблюдать невооруженным глазом, так как степень падения яркости одного из краев лунного диска в момент пересечения земной полутени ничтожно мала. Однако даже при столь незначительном потемнении такие затмения представляют собой неподдельный интерес, так как сами по себе происходят не так часто, особенно в умеренных и полярных зонах.

Максимальный процент погружения Луны в земную полутень составит 89%, то есть можно будет рассмотреть потемнение края лунного диска как с помощью телескопов и биноклей, так и невооруженным глазом.

Общая продолжительность полутеневого лунного затмения от момента вхождения Луны в полутень Земли и до ее выхода будет составлять 4 часа 4 минуты.

Хронология полутеневого лунного затмения в Минске и Беларуси (время минское):

16:41 — восход Луны 10 января.

17:09 — заход Солнца 10 января.

20:08 — начало полутеневого затмения Луны.

22:10 — момент максимума полутеневого лунного затмения (Луна будет наиболее близко находиться к центру земной тени).

00:12 — окончание полутеневого лунного затмения 11 января.

Фото: astrobel.ru и из открытых источников

Источник: Млын.бай