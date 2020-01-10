В Минске прошли первые областные педагогические Рождественские чтения

В столице Беларуси 9 января 2020 года прошли Первые Рождественские педагогические чтения Минской области.

Тема праздничной Рождественской встречи — «Христианские ценности в современном образовании» выбрана неслучайно. Ведь именно на христианском вероучении и морали издревле строилась система образования и воспитания, формировался менталитет белорусского народа, которому присущи открытость, сострадательность, жертвенность.

Обсудить вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения в Минский областной институт развития образования прибыли представители церкви, ученые, преподаватели, руководители учреждений образования Минской области.

В своем напутственном слове председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации БПЦ епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин заявил, что христианские ценности — это огромный духовный опыт, великое достояние человечества, соль, которая хранит нас сегодня от всяческих разрушений и является залогом доброго развития в будущем.

— Сегодня Церкви и педагогам следует подумать, как высокую истину любви к людям преподать нашим детям, — говорит владыка Вениамин. — На каких нравственных основах мы будем взращивать последующее поколение, чтобы сохранить неповторимость нашего народа. Ведь успех человека зависит не только от образованности, но и от благочестивого поведения, жизни по правде Божией, по совести.

Когда самоцелью становится только получение знаний (об укреплении духа при этом речи не ведется), то молодой человек взращивает в себе тщеславие, зависть, душевную глухоту и прочие губительные для души человека пороки. Чтобы этого не произошло, необходимо выстроить прочную систему истинных ценностей.

Как рассказала начальник главного управления по образованию Миноблисполкома Татьяна Апранич, уже сделаны первые шаги в решении проблемы духовно-нравственного воспитания молодежи. Реализуется программа сотрудничества между Министерством образования и Белорусской Православной Церковью. В прошлом году стартовал проект «Духовность. Гармония. Красота», в рамках которого проводились мероприятия «Семья в современном мире: значение, тенденции, перспективы».

— В пяти учреждениях образования столичного региона реализуются республиканские инновационные и еще в шести — областные педагогические проекты по духовно-нравственному воспитанию, — рассказала Татьяна Апранич. — А в 312 проводятся факультативные занятия по основам православной культуры, по желанию детей и их родителей. В помощь педагогам открыто 19 ресурсных центров по духовно-нравственному воспитанию учащихся на православных традициях белорусского народа.

Убеждена, что вместе со священнослужителями, общественными организациями мы сможем донести до наших детей всю красоту православия, а христианские ценности станут для них благодатным сокровищем на пути спасения.

Также участники Первых Рождественских областных педагогических чтений смогли побывать на презентациях областных ресурсных центров по духовно-нравственному воспитанию учащихся, увидеть работы выставки детского рисунка «Мы рисуем мир семьи» и фотовыставки «4383 дня детства». Кроме того, всех ожидал музыкальный подарок от солистки продюсерского центра областного фестиваля-марафона «Крылья Ангела» Марианны Бабич и детского поэта, писателя и композитора Вячеслава Бобкова.

Остается добавить, что организаторами мероприятия выступили главное управление по образованию Миноблисполкома и Синодальный отдел религиозного образования и катехизации БПЦ.

Источник: Млын.бай