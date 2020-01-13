ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 13 ПО 19 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

С 13 по 19 января — убывающая Луна. Эта неделя потребует от вас умения концентрироваться на цели, абстрагироваться от неприятностей и не поддаваться суете. В этот период можно выгодно продать вещи, которые вам больше не нужны. Попробуйте выставить их в Интернете, предложить знакомым. Первые покупатели не заставят себя ждать. Постарайтесь не планировать решение важных вопросов на время убывающей Луны.

Овен

Практически всю неделю вам будет сложно плыть против течения, противостоять обстоятельствам, которые часто складываются не в вашу пользу. И все же надо постараться. Начните с ceбя: избавьтесь от иллюзий и стереотипов, которые вас тормозят и мешают строить гармоничные отношения с партнерами. Вероятны проблемы с финансами: избегайте ненужных трат, но не пытайтесь исправить положение немедленно — все равно не получится. Не поддавайтесь собственным страхам, но опасайтесь обмана. Хорошо, если рядом есть человек, способный дать вам дельный совет.

Телец

Неделя окажется довольно насыщенной. Много общения, знакомства с интересными людьми, новыми деловыми и творческими партнерами. Середина января сложится весьма удачно, если не станете зацикливаться на собственных убеждениях: необходимо учитывать и мнение окружающих. Старайтесь избавиться от мнительности и чрезмерной осторожности: поверьте, у вас нет оснований не доверять родным и партнерам. И не торопите события: перемены, которые кажутся вам необходимыми, на самом деле несвоевременны, так что пусть все идет своим чередом.

Близнецы

Не самые приятные жизненные обстоятельства заставят Близнецов провести ревизию ценностей, обрести новые духовные ориентиры. Придется нелегко, но в итоге вы убедитесь, что все к лучшему. Вы по-прежнему пытаетесь найти себя, пересмотреть давние убеждения, которые долгие годы считали истиной в последней инстанции. При этом чрезмерная эмоциональность не позволяет вам объективно оценивать происходящее и собственные силы, так что не торопитесь делать окончательные выводы. Вам полезно побыть наедине с собой, особенно в первой половине недели.

Рак

Для вас начинается довольно сложный период. Вы ощущаете дефицит энергии, что отражается и на самочувствии, и на работоспособности. Старайтесь больше отдыхать и не взваливайте на свои плечи лишние проблемы. Есть риск столкнуться с обманом или же с последствиями собственных ошибок и заблуждений. Во второй половине недели захочется спрятаться от неприятностей в мире фантазий. Но при этом работа и ответственность за близких не позволяют расслабиться, и вы почувствуете себя связанными по рукам и ногам.

Лев

Эта неделя — пора обновления, творческой активности и самореализации. Захочется сбросить балласт, освободиться от всего, что мешает развитию и движению вперед. Это верное решение: вот только не стоит полностью «отрекаться от старого мира»: проанализируйте ситуацию и сделайте правильные выводы. В первой половине недели есть риск попасть под чужое влияние, что приведет к ненужным тратам и потерям. Старайтесь жить своим умом — и сумеете избежать проблем. Во второй половине недели вы снова почувствуете себя хозяином собственной судьбы.

Дева

У вас есть шанс неплохо заработать, поучаствовать в интересных и перспективных проектах, завести новые деловые связи. Только не стоит совершать необдуманные поступки: прежде чем принять окончательное решение, посоветуйтесь с компетентными людьми. Во второй половине недели покой вам будет только снится: все меняется со скоростью света, и вам довольно сложно будет адаптироваться к новым обстоятельствам. Но вы уж постарайтесь! От вас потребуется смелость, умение рисковать и чувствовать новые тенденции — тогда появятся отличные шансы увеличить доходы и найти высокооплачиваемую работу. Знакомые могут сделать весьма заманчивое, хотя и рискованное предложение.

Весы

Ваша активность и предприимчивость наверняка приведут к отличным результатам. Однако сейчас Весы склонны игнорировать советы и мнение коллег, поэтому рискуют оказаться без поддержки. Во второй половине недели предстоит много работать, хотя порой и вхолостую. Проблема в том, что в данный момент вы не видите дальше собственного носа, а потому не способны адекватно оценивать и свои поступки, и действия окружающих, и ситуацию в целом. Главное, не зацикливайтесь на неприятностях и не впадайте в уныние. Появится шанс наверстать упущенное. Только не ввязывайтесь в рискованные авантюры и не слушайте советов граждан с сомнительной репутацией.

Скорпион

Скорпионы убеждены, что существует только два мнения: их собственное и неправильное. Неудивительно, что такая позиция отталкивает окружающих. Будьте лояльнее, иначе всех друзей растеряете. В первой половине недели вам по-прежнему нелегко общаться, работать в команде, что не лучшим образом сказывается и на отношениях в коллективе, и на вашем статусе. Попытайтесь избегать конфликтов, а также непродуманных поступков, которые приведут к нулевым результатам и колоссальной потере времени. Если есть возможность, возьмите тайм-аут, попытайтесь восстановить силы и разобраться в себе.

Стрелец

Вероятны разногласия с людьми старшего поколения или начальством. Вам сейчас сложно договариваться, решать деловые вопросы. Первая половина недели, окажется довольно суетливым периодом. Поездки, встречи, общение едва ли принесут вам пользу или удовольствие. К тому же друзья и родственники пытаются активно вмешаться в вашу жизнь — и вам захочется отгородиться от них глухой стеной. И это правильно: вам трудно сконцентрироваться, привести в порядок мысли. Спокойный отдых, желательно в уединении, необходим вам, как воздух. Постарайтесь восстановить силы и душевное равновесие — тогда станет легче.

Козерог

На этой неделе Козероги слишком остро реагируют на любые замечания и даже в нейтральных высказываниях могут заподозрить двусмысленность или подвох. Расслабьтесь, перестаньте искать черную кошку в темной комнате, тем более что там ее нет. Во второй половине недели вас ждет много интересного: общение с разными людьми, увлекательные поездки. Одна проблема: эгоизм зашкаливает, а ваше желание произвести впечатление может обернуться против вас. Если не хотите испортить отношения с коллегами, друзьями и близкими, умерьте амбиции, будьте последовательны, организованны, всегда сдерживайте свои обещания.

Водолей

На этой неделе вероятны напряженные ситуации в семье, особенно в отношениях с женщинами. Могут всплыть былые обиды, нерешенные проблемы, о которых вы давно забыли. Что ж, придется все улаживать именно сейчас. Этот период для вас — время перемен. В первой половине недели привычный мир может рухнуть, и приспособиться к непрерывным изменениям будет довольно сложно. Старайтесь искать опору в своих принципах и идеалах, поступайте по совести, отстаивайте справедливость: так вы сможете сохранить самоуважение и психологическое равновесие. Во вторую половину недели все постепенно начнет налаживаться и будет значительно проще ориентироваться в происходящем и принимать решения.

Рыбы

В данный период Рыбы будут настроены весьма воинственно, а их импульсивные поступки способны привести к конфликтам, травмам и аварийным ситуациям на дорогах. Держите себя в руках, иначе наживете массу неприятностей. Это достаточно активное время, хотя не всегда ваши действия будут приводить к желаемым результатам. А все потому, что вам сложно следовать правилам, соблюдать границы, контролировать эмоции. Кроме того, есть риск оказаться в плену иллюзий. Неудивительно, что вас могут упрекать в непоследовательности, а порой и в несправедливости. Чтобы не наломать дров, старайтесь сдерживать сиюминутные порывы: сначала думайте о последствиях, а потом — делайте.

Источник: vedmochka.net