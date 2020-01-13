Филиал «Автопарк  №19» приобрел два новых автобуса

В ближайшее время на городских маршрутах в Марьиной Горке и Пуховичах появятся два новых комфортабельных автобуса.

В последние дни минувшего года филиал «Автопарк №19» ОАО «Миноблавтотранс» за собственные средства на Минском автомобильном заводе приобрел два низкопольных автобуса МАЗ-206, предназначенных для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах. Это комфортабельные машины, удобные в том числе для передвижения людей с ограниченными возможностями, мам с детскими колясками. Помимо этого, автобусы укомплектованы двигателями Mercedes-Benz, которые отвечают высоким требованиям экологичности (E-5).

Филиал «Автопарк №19» ОАО «Миноблавтотранс» продолжает следовать политике обновления автобусного парка, стремясь сделать пассажирские перевозки на территории нашего района более комфортными.

Наталья ПАРХОМЧИК.