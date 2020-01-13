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Филиал «Автопарк  №19» приобрел два новых автобуса

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В ближайшее время на городских маршрутах в Марьиной Горке и Пуховичах появятся два новых комфортабельных  автобуса.

В последние дни минувшего года филиал «Автопарк  №19»  ОАО  «Миноблавтотранс» за собственные средства  на  Минском  автомобильном заводе приобрел два низкопольных автобуса МАЗ-206,  предназначенных для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах. Это комфортабельные машины, удобные в том числе для передвижения людей с ограниченными возможностями, мам с детскими колясками. Помимо этого, автобусы  укомплектованы двигателями  Mercedes-Benz, которые  отвечают высоким требованиям экологичности  (E-5).

Филиал  «Автопарк №19»  ОАО «Миноблавтотранс»  продолжает  следовать  политике обновления автобусного парка, стремясь сделать пассажирские перевозки на территории нашего района более комфортными.

Наталья   ПАРХОМЧИК.

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