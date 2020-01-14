Романы опередили Артемов: как пуховчане называли своих детей в 2019-м году

В нашем районе пятый год мальчики лидируют по рождаемости.

— В 2019-м году на свет появился 281 мальчик и 275 девочек, — отмечает начальник отдела загс Пуховичского райисполкома Наталья Дубовик. — Больше всего рождений зарегистрировано в октябре — 58. Меньше всего в июне — 37.

Самое популярное мужское имя в 2019-м году Роман. Так назвали 22 малышей. Артем —самое распространенное имя 2018 года — снова в лидерах. Это имя получили 18 мальчишек. В десятке самых популярных имен также Матвей (12), Иван, Максим, Тимофей (по 11), Александр (10), Кирилл, Никита, Ярослав (по 9). В единичных случаях новорожденных мальчиков называли Ефимом, Мироном, Альбертом, Филиппом, Даниэлем, Дамиром, Всеволадом. Редкими стали популярные некогда имена Анатолий, Вадим, Юрий, Федор, Игорь, Петр, Валентин.

Ксении (в 2019-м так назвали 9 девочек) уступили пальму первенства Дарьям (18). В лидерах также София (14), Алиса (12), Виктория, Елизавета (по 11), Мария, Анастасия, Василиса (по 9), Анна, Кира, Полина, Яна (по 8). Редкие женские имена минувшего года — Анеля, Элина, Нила, Мара, Леона, Милена, Соломия, Славяна.

Богатырями года можно назвать Богдана Ладутько из Руденска (третий ребенок в семье) и Романа Кондраля из Марьиной Горки (второй малыш в семье). Богдан родился весом 4770 граммов и ростом 60 сантиметров, Роман — 4610 граммов и 56 сантиметров. У девочек по этим показателям лидируют Виктория Ковальчук из деревни Рыбцы (первый ребенок, вес 4340 граммов, рост 58 сантиметров) и Дарья Грихутик из деревни Баськи (третий ребенок, вес 4690 граммов, рост 56 сантиметров).

Первенца в минувшем году дождались в 181 семье. Второй малыш появился на свет в 203 семьях, третий — в 123, четвертый — в 27, пятый — в 12, шестой — в 8. В одной семье родился седьмой ребенок. Средний возраст матерей по-прежнему составляет 28 лет, отцов — 31 год.

В десяти семьях района родители испытали двойную радость: у них родилась двойня. Двойни регистрировали в отделе загс райисполкома и Руденском сельисполкоме (по 3), Туринском (2), Голоцком и Дукорском сельисполкомах (по 1).

Екатерина ДОБРИЦКАЯ.