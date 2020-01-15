В ДТП на пешеходном переходе пострадали мама и двухлетний ребенок

Наезды на пешеходов — один из самых распространенных видов дорожно-транспортных происшествий. В прошлом году в Пуховичском районе было совершено 15 ДТП, в которых 7 пешеходов погибли и 10 получили телесные повреждения.

В новом году статистика наездов на пешеходов, к сожалению, уже открыта. 10 января в 7.45 на пешеходном переходе на улице Октябрьская в Марьиной Горке вблизи ОАО «Пуховичский опытно-экспериментальный завод» автомобиль «Опель», которым управлял 58-летний местный житель, сбил женщину с ребенком 2017 года рождения. Женщина получили ссадины, а девочка с телесными повреждениями госпитализирована.

Водители обязаны помнить, что приближаясь к пешеходному переходу, о чем указывает дорожный знак, необходимо снизить скорость настолько, чтобы можно было мгновенно остановить машину при появлении на дороге пешехода.

Пешеходам же, хотя они и имеют преимущество на пешеходных переходах, следует начинать движение по переходу только убедившись, что угрозы попасть под автомашину не существует. Машина может не остановиться вовремя по разным причинам: погодные и дорожные условия, техническая неисправность, неопытность и невнимательность водителя, его физическое и психическое состояние… Поэтому не рискуйте своим здоровьем и жизнью и не забывайте в темное время суток обозначить себя на дороге световозвращающими элементами.

Павел ЧИЖОВ,

старший госавтоинспектор отдела ГАИ РОВД.